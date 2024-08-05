Bu belirtilerle ortaya çıkan sıvı kaybı tehlikeli olabilir! Eğer sıcaklarda bunu yaşıyorsanız...

Dr. Demir ileri düzeylerdeki dehidrasyonda ise vücutta fazla miktarda sıvı eksikliği nedeniyle kan basıncının düşmesi, buna bağlı beyne ve böbreklere yeterli kan gitmemesi, bilinç bulanıklığı ve bayılmalar, solunum hızında artış ve idrar çıkışının durması gibi durumlar yaşandığını dile getirdi.





"BEBEK, ÇOCUK VE YAŞLILAR DAHA HASSAS"

Sıvı kaybının her bireyi aynı düzeyde etkilemediğine dikkat çeken Dr. Demir belli yaş grupları ve hastaların sıvı kaybına daha hassas olduğunu; özellikle bebekler, çocuklar ve yaşlıların vücut sıvı dengesini korumada zorlandıklarını söyledi. Kronik hastalığı olanlarda özellikle diyabet, böbrek hastalığı gibi durumların sıvı kaybını artırdığına işaret eden Dr. Demir "Yüksek kan şekeri seviyeleri, böbreklerden fazla miktarda su kaybına neden olur. İdrar söktürücü kullanan hastaların dikkat etmemeleri halinde dehidratasyon riski yüksektir. Kalp yetmezliği olan hastalarda sıvı dengesini sağlamak daha da zorlaşacağından hem sıvı fazlalığı hem de yetersiz sıvı alımı sorunları görülebilir. Böbrek yetmezliği hastalarında da dehidratasyonun seviyesine göre böbrek fonksiyonlarında kötüleşme olabilir" dedi.