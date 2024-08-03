Bu belirtiyi gören acile koşuyor! Kendisini böyle gösteriyor: "Eğer cildinizde..."

Yaz aylarında artış gösteren cilt problemleri sebebi ile dermatoloji kliniklerinde daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Özellikle çocuklarda daha sık görülen cilt hastalığına yakalanan kişileri uyaran Dermatoloji Uzmanı, temastan kaçınmaları ve hijyenlerine önem göstermeleri konusunda uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 03.08.2024 14:18 PAYLAŞ ABONE OL

Bakteri kaynaklı oluşan ve yaz aylarında daha sık görülen bir cilt hastalığı olan 'İmpetigo' bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle ağız, burun çevresiyle birlikte el ve ayaklarda kızarıklıkla beraber vücutlarında yaralar oluşan vatandaşlar hastanelerin yolunu tutuyor. Daha çok sıcak ve nemli havalarda yaygınlaşan hastalığı; deride oluşan sıyrık, çizik ve çatlak ile birlikte kötü hijyen şartlarının da tetiklediğini ifade eden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cildiye bölümünde görevli Dermatoloji Uzmanı Doktor Nurgül Bayram, bu vaka ile karşı karşıya kalanları yakınları ile temastan kaçınması konusunda uyardı.



"BAKTERİNİN BULAŞICILIĞI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN TEMASTAN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesinin temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Doktor Nurgül Bayram, "İmpetigo hastalığı sık gördüğümüz, özellikle çocukları tutan ve oldukça bulaşıcı bir bakteriyel deri enfeksiyonu aslında. Daha çok sıcak ve nemli havalarda görülmekte. Özellikle deride oluşan sıyrık, çizik, çatlak, travma ve kaşıma gibi durumlarda sonra bu bölgede cilt bariyeri bozuluyor ve cilt bariyerinin bozulmasıyla staphylococcus aureus dediğimiz bir bakteri bu bölgede çoğalmaya başlıyor. Bu bakteri enfeksiyonun bulaşıcılığı yüksek olduğu için bir yerden başka bir yere bulaşabilir ve kişiden kişiye temasla da bulaşabiliyor aynı şekilde. Bu yüzden kişiler arasında temastan kaçınmak gerekiyor. Yine elleri bol su ve sabun ile yıkamak gerekiyor. Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesini iyi bir şekilde temiz tutmak gerekiyor" dedi.