Bu besin adeta bir doğal ilaç! Kalp krizi riskini sıfırlıyor...



Demir eksikliği anemisi yani halk arasında bilinen adıyla kansızlık, yaşlılarda fiziksel aktiviteleri gerilettiği gibi kas gücünü de zayıflatıyor. Anemisi olan yaşlılar, olmayanlara göre üç kat daha fazla düşme riski ile karşı karşıya kalıyor. Bu hastalarda kırık vakası da artıyor. Türkiye'de 85 yaşın üzerindeki her üç erkekten ve her beş kadından birinde anemi bulunuyor. Anemisi olan yaşlı bireylerde en sık görülen şikayetler; halsizlik, yorgunluk, en hafif günlük aktivitelerde nefes darlığı ve çabuk yorulma, baş dönmesi, bayılma olarak kendini gösteriyor. Hemoroidler, barsaklardaki polip veya divertiküller, bazı ilaçlara bağlı midebarsak kanamaları demir eksikliğine bağlı kansızlık nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yapılan çalışmalarda hemoglobin düzeyi 11'in altında olan yaşlılarda yaşam kaybı riskinin, kalp krizi ya da kalp yetmezliğine bağlı riskten daha yüksek olduğunu ve aneminin fiziksel durumu daha fazla bozduğunu gösteriyor. Demir eksikliği, başka hastalıklar veya cerrahi müdahaleler için hastaneye yatan hastaların tedavi sürelerini de uzatıyor. Demir eksikliğine bağlı anemilerde ağızdan demir preparatları kullanılarak tedavi mümkün. Aneminin derin olduğu durumlarda damardan uygulanan demir preparatları kullanılabilir.