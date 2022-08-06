Bu besin hem tok tutuyor hem hafızayı tazeliyor!

Faydaları ise şunlardır;

-Lif bakımından zengin olan böğürtlen sindirime yardımcı olur ve düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığının düzelmesini katkıda bulunur.Ayrıca kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemede yardımcı olur.

-Bileşeninde bulunan doğal östrojenler sayesinde menopoz döneminde meydana gelen ateş basmasına iyi gelir.

-İçeriğinde bulunan bileşenler ile antioksidan kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır.İçeriğindeki C Vitamini damar sertliğine karşı koruyucu görev görür.

-Tansiyonu ve kan basıncını düzene sokar.

- Kemik sağlığını korumak için gerekli kalsiyum ve magnezyumu içerir.

-Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza sorunlarına karşı koruyucudur.

-Cilt sağlığı için de faydalı olan böğürtlen,cildin erken yaşlanmasını engeller.

-Böğürtlen,hastalığa neden olan ağız bakterilerinin ölmesine yardımcıdır. İçeriğinde bulunan gallik asit, rutin ve ellajik asit sayesinde anti viral ve anti bakteriyel özellikler gösterir.

- Folat açısından da iyi bir kaynaktır.Folat bir B grubu vitaminidir, sağlıklı saçların korunmasını ve duygudurum bozukluklarını azaltabilir.

- Tok tutan yapısı ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.