Bu besin iltihabı vücuttan söküp atıyor! Bağışıklık tavan yapmasında en etkili yöntem...

Enflamasyon uzadığında zararlı hale gelir ve sağlıklı hücrelere zarar vermeye başlayarak proinflamatuar bir durum oluşturur. Diğer bir sorun da, vücudun bağışıklık sisteminin sürekli olarak hücrelere saldırmasına neden olan genetik sapmalardan kaynaklanmaktadır. Bu bazen lupus, fibromiyalji, multipl skleroz, romatoid artrit, tip 1 diyabet ve Crohn hastalığı gibi otoimmün bozukluklarla ortaya çıkar.

Bazen egzersiz eksikliği, yüksek stres ve kalori açısından zengin diyetlerden kaynaklanan sağlıksız bir yaşam tarzı, metaflamasyon olarak adlandırılan tüm vücutta kronik düşük seviyelerde iltihaplanmayı tetikleyebilir. [1,2] Bu tip düşük dereceli inflamasyon genellikle belirgin semptomlar üretmez, ancak zamanla metaflamasyon kardiyovasküler hastalık, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı,tip 2 diyabet , Alzheimer hastalığı ve bazı kanserler (örn. meme, kolon).