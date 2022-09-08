Bu besin kabızlığın asıl nedeni!

Uzman Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, kabızlık vakalarıyla ilgili açıklamada ve önerilerde bulundu. İncir, kayısı hurma, erik gibi lifli besinler, kepekli gıdalar, yeterli miktarda sebze ve meyve tüketiminin kabızlığa iyi geldiğini dile getiren Küçükbaş, "Ayrıca, sıvı alımının artırılması, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığın giderilmesinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra kabızlık durumunda siyah çay, kola, muz, şeftali ve posasız gıdaların fazla tüketiminden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

KABZILIK BELİRTİLERİ

Kabızlığın bir hastalık sayılmamakla beraber, görülme sıklığı bakımından sindirim sistemi şikayetlerinin başında geldiğini ifade eden Küçükbaş, kabızlık belirtilerini şöyle sıraladı: