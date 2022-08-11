Bu besin organları baştan aşağı yeniliyor: Kahvaltıda 1 kaşık tüketmeniz yeterli....

Kahvaltıların vazgeçilmezi, enerji deposu olan bu besinin faydalarını biliyor musunuz? Antioksidan açısından çok zengin olan bu besin hastalıklara yakalanma riskinizi de sıfıra indiriyor. Aynı zamanda karaciğer ve böbreklere karşı korumada büyük kalkan oluyor…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:42 PAYLAŞ ABONE OL

Tahin, kavrulmuş susam tohumlarının ezilerek macun haline getirilmesidir. Tohumlar suya batırılır, daha sonra ezilir. Çekirdekleri çıkarılır ve macun haline getirilir. Pekmez ile birleşince ortaya inanılmaz bir lezzet çıkar. Öyleyse gelin birlikte, tahinin mucizevi faydalarına bir bakalım.

SON DERECE BESLEYİCİ Tahin vitaminler ve minerallerle dolu bir besin kaynağıdır. Kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez içerir. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin ve B6 vitamini bakımından da çok yüksektir.