Bu besin organları baştan aşağı yeniliyor: Kahvaltıda 1 kaşık tüketmeniz yeterli....

Tahin, kavrulmuş susam tohumlarının ezilerek macun haline getirilmesidir. Tohumlar suya batırılır, daha sonra ezilir. Çekirdekleri çıkarılır ve macun haline getirilir. Pekmez ile birleşince ortaya inanılmaz bir lezzet çıkar. Öyleyse gelin birlikte, tahinin mucizevi faydalarına bir bakalım.
SON DERECE BESLEYİCİ
Tahin vitaminler ve minerallerle dolu bir besin kaynağıdır. Kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez içerir. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin ve B6 vitamini bakımından da çok yüksektir.
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN
Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda, kanser riskini azalttığı ve karaciğeri hasarlardan karşı koruduğu bulunmuştur.
HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Tahin tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltıyor. Ayrıca yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı için risk faktörlerinizi de azalttığı ortaya çıktı.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP
Tahin, içerdiği güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu besin güçlü bir şifa kaynağı oluyor. Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde tahini ayakta oluşan yaralar için ilaç olarak kullanıyorlardı. Yapılan araştırmalarda ise yaralara %77 etki ettiği görülmüştür.
SİNİR SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Beyni koruyan ve iyi gelen besinler arasında tahinde bulunuyor. Aynı zamanda beyin kanaması, Alzheimer gibi riskli hastalıklara karşı sizi koruyor. Beyni güçlendiriyor.
KARACİĞER VE BÖBREĞE İYİ GELİR
Tahin, karaciğerinizi ve böbreklerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu organlar, vücudunuzdaki toksinleri ve atıkları uzaklaştırmakla görevlidir. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda, tahinin karaciğer ve böbreği olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.