Bu besin organları tamir ediyor! En büyük etkisi ise beyni gençleştirmesi...

Pancar, sağlığa olan birçok yararı ile bilinen vitaminlerle dolu kırmızı besinlerden biri. Kalp ve sindirim sağlığı gibi birçok şeye faydası bulunan bu besinin faydalarına gelin birlikte bakalım..
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Pancar ve pancar suyu, egzersiz sırasında kalbin ve ciğerlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Pancardan elde edilen nitrik oksit ise, kaslarınıza giden kan akışını artırır. Bununla beraber araştırmalar, egzersiz yapmadan önce pancar suyu içmenin kardiyorespiratuar dayanıklılığınızı artıracağını ve daha uzun süre egzersiz yapmanızı sağlayacağını göstermiştir.
Bu mucizevi besin hücrelerin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olan folat (B9 vitamini) açısından zengindir. Folat, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltabilen kan damarlarındaki hasarı kontrol etmede önemli bir rol oynar.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR
Pancar lif bakımından oldukça zengin bir besindir. Bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyerek, hastalıklarla savaşmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda lif açısından zengin bir besin olduğu için de sindirimi kolaylaştırarak, kabızlık riskini azaltır.
İLTİHAPLANMAYI ÖNLER
Yapılan araştırmalar, pancar suyunun tüm vücudunuzdaki iltihabı azalttığı tespit edildi. 2014 yılında yapılan bir araştırma, pancar özü içeren betalain kapsüllerinin eklem ağrısını büyük derecede hafiflettiği ortaya koydu.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Pancar, böbrek taşlarına yol açabilen oksalat bakımından yüksektir. Böbrek taşınız varsa, pancar kesinlikle tüketmeyin. Aynı zamanda pancar tüketimi çok nadir görülse de gut hastalığına (eklemlerde,şişlik iltihaplanma) neden olabilir. Bununla beraber çok fazla pancar tüketimi, dışkınızın kırmızıya dönmesine neden olabilir. Şekerli bir besin olduğu için, şeker hastalarının kontrollü tüketmesi tavsiye edilmektedir.
KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLMELİ?
En çok turşu olarak tüketilmelidir. Aynı zamanda çiğ ya da haşlanmış şekilde rendeleyerek salatalarınıza ilave yapabilirsiniz. Pancarı katı meyve sıkacağından geçirerek smoothie şeklinde de tüketebilirsiniz.