Bu besin organları tamir ediyor! En büyük etkisi ise beyni gençleştirmesi...

Pancar, sağlığa olan birçok yararı ile bilinen vitaminlerle dolu kırmızı besinlerden biri. Kalp ve sindirim sağlığı gibi birçok şeye faydası bulunan bu besinin faydalarına gelin birlikte bakalım..





KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Pancar ve pancar suyu, egzersiz sırasında kalbin ve ciğerlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Pancardan elde edilen nitrik oksit ise, kaslarınıza giden kan akışını artırır. Bununla beraber araştırmalar, egzersiz yapmadan önce pancar suyu içmenin kardiyorespiratuar dayanıklılığınızı artıracağını ve daha uzun süre egzersiz yapmanızı sağlayacağını göstermiştir.

Bu mucizevi besin hücrelerin büyümesine ve çalışmasına yardımcı olan folat (B9 vitamini) açısından zengindir. Folat, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltabilen kan damarlarındaki hasarı kontrol etmede önemli bir rol oynar.