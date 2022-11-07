Bu besinin etkilerine inanamayacaksınız! Bağışıklığı tavan yaptırıp tüm hastalıklardan koruyor...

Arıların bal gibi doğal olarak ürettiği arı ekmeği, başta kanser olmak üzere tüm hastalıklara karşı kalkan oluyor...
ARI EKMEĞİ NEDİR?
İşçi arılar tarafından toplanan polen, hem arıların kendisi için hem de bizim için besin üretmelerini sağlar. Arılar balın yanı sıra peteklerini yapmak için balmumu da üretirler. Arı ekmeği ise işçi arıların bal ve balmumunu salgıladıkları bazı enzimlerle karıştırarak ürettikleri bir besin türüdür. Aynı zamanda perga olarak da bilinen arı ekmeği, petek gözlerinde depolanır ve zengin bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Temel kaynağı polen olan bu besin, özünde balın işçi arılar tarafından fermente edilmesiyle hazırlanmış olur.
Baharın gelmesiyle polenleri toplamaya başlayan işçi arılar, kovanlarının içerisinde arı ekmeklerini hazırlamaya başlar. Bu ekmek aslında arıların kış aylarında kendilerinin tüketmek için hazırladığı bir besin kaynağıdır. Arıların kış aylarında yeterli beslenmelerini sağlayan arı ekmeği, bu nedenle yüksek miktarda vitamin ve mineral barındırır. Arı ekmeği genelde eczanelerde kavanoz içerisinde satılmaktadır. Doğal formunda bulabileceğiniz gibi kapsül formunda da tüketilmesi mümkündür.
ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI
Karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda tedaviyi destekleyici bir besin olarak tüketiliyor.
Düzenli tüketildiğinde kronik kabızlık sorununu tamamen bitiriyor.
Yüksek oranda antioksidan içerdiği için kansere karşı da savaşıyor.
Serbest radikallere karşı koruyucu bir kalkan görevi görerek sağlığınızı korumada büyük bir kalkan görevi görüyor.
Tok tutma özelliği sayesinde kilo vermeye de yardımcı olur.
Bu nedenle diyet yapan kişilerin de hızlı zayıflamasına katkıda bulunacağından güvenle tüketilebilir.
ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLMELİ?
Arı ekmeğinin tüketimi de diğer tüm besinler gibi sınırlandırılmalıdır. Arı ekmeği 1 yaşın üzerindeki tüm bireyler tarafından güvenle tüketilebilir. Çocuklarda günde 6 adete arı ekmeği tüketilmesi yeterli iken yetişkinlerde bu miktar 12 adete kadar çıkabilmektedir.
Kapsül şeklinde olanlarda ise kullanım dozunu hekiminize başvurmanızda fayda var. Arı ekmeğini süt, yoğurt veya yine bal ile karıştırarak tüketmeniz mümkün. Aynı şekilde çay ve kahvelerin içerisine ekleyip, çözülene kadar karıştırıp tüketebilirsiniz. Kronik yorgunluk gibi bir sorununuz var ise sabahları kahvaltıda düzenli olarak tüketmeniz gün boyu enerji sağlamasına yardımcı olur.
ARI EKMEĞİNİ TÜKETMEDEN ÖNCE
Öncelikle bal gibi ürünlere karşı alerjiniz varsa kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Buna ek olarak düzenli bir şekilde beslenmenize yeni bir besin türü etkilemenin sonuçları bilinmediğinden her ne kadar yararlı da olsa bir hekimden görüş almanız önemlidir. Kronik bir rahatsızlığınız, tansiyon, şeker gibi bir hastalığınız varsa da yine mutlaka bir uzman görüşü almanız öneriliyor.
Çocuklarda da sürecin aynı şekilde işlemesinde fayda var. Beslenme düzenine eklemeden önce çocuğunuzun doktoruna danışmanızda fayda var. Daha önce arı ekmeği tüketmediyseniz oluşabilecek yan etkilerine karşı biz uzmanla çalışmanız da büyük önem taşımaktadır. Sporcuların da severek tüketebileceği arı ekmeği, içeriğindeki yüksek protein miktarı sayesinde doğal bir takviye olarak tercih edilebilir.
Yapay protein tozlarının aksine arı ekmeği, doğal bir yardımcı olarak tüm spor severlerin kullanabileceği bir seçenek. Arı ekmeğini güvendiğiniz eczanelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Beslenme bozukluğu olan çocuklar için de hekimler tarafından bile önerilen arı ekmeği, çocuğunuzun doktoruna danışılarak da güvenle kullanılabilir.