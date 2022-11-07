Bu besinin etkilerine inanamayacaksınız! Bağışıklığı tavan yaptırıp tüm hastalıklardan koruyor...

ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Arı ekmeğinin tüketimi de diğer tüm besinler gibi sınırlandırılmalıdır. Arı ekmeği 1 yaşın üzerindeki tüm bireyler tarafından güvenle tüketilebilir. Çocuklarda günde 6 adete arı ekmeği tüketilmesi yeterli iken yetişkinlerde bu miktar 12 adete kadar çıkabilmektedir.

Kapsül şeklinde olanlarda ise kullanım dozunu hekiminize başvurmanızda fayda var. Arı ekmeğini süt, yoğurt veya yine bal ile karıştırarak tüketmeniz mümkün. Aynı şekilde çay ve kahvelerin içerisine ekleyip, çözülene kadar karıştırıp tüketebilirsiniz. Kronik yorgunluk gibi bir sorununuz var ise sabahları kahvaltıda düzenli olarak tüketmeniz gün boyu enerji sağlamasına yardımcı olur.