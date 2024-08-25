Bu besinler beynin en büyük yardımcısı! Yiyen Alzheimer nedir bilmiyor…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, trigliseritler ve ketonlar açısından zengin olup beyin enerji kaynağı olarak işlev görür. Bu özelliği, bilişsel fonksiyonları artırabilir ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.

ZERDEÇAL VE KARABİBER Zerdeçal, güçlü bir anti inflamatuar olan kurkumin içerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise, kurkumininemilimini artırarak etkinliğini maksimize eder.