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Bu besinler beynin en büyük yardımcısı! Yiyen Alzheimer nedir bilmiyor…

Beyin sağlığını korumak ilerleyen yaşlarda bazı nörodejeneratif hastalıkların oluşumunu önlemek için beslenme düzeni oldukça önemlidir. Konu ile ilgili Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin fonksiyonlarını güçlendiren ve bu hastalıkların riskini azaltabilen besin önerilerinde bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:06
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Bu besinler beynin en büyük yardımcısı! Yiyen Alzheimer nedir bilmiyor…

Diyetisyen Tağraf, önermiş olduğu besinlerin beslenme düzenine eklendiğinde beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini ve Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini nasıl azaltabileceğini anlattı. İşte beyin sağlığını korumak için tüketebileceğiniz besinler…

YABAN MERSİNİ

Yüksek polifenol içeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

KARADUT

Karadut, antosiyaninler bakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.

CEVİZ

Omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu, nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.

SOMON

EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, monounsaturated yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Anti-inflamatuaretkileri sayesinde beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığının oluşum riskini azaltabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, trigliseritler ve ketonlar açısından zengin olup beyin enerji kaynağı olarak işlev görür. Bu özelliği, bilişsel fonksiyonları artırabilir ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.

ZERDEÇAL VE KARABİBER

Zerdeçal, güçlü bir anti inflamatuar olan kurkumin içerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise, kurkumininemilimini artırarak etkinliğini maksimize eder.

YUMURTA

Yumurta, kolin açısından zengin bir kaynaktır ki bu da beyin sağlığı ve sinir hücresi iletimi için gereklidir. Bu nedenle, hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekleyebilir.

ISPANAK

Ispanak, folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonlarını destekleyebilirken demir, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Böylece bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunabilir."

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