Bu besinler beynin en büyük yardımcısı! Yiyen Alzheimer nedir bilmiyor…

Diyetisyen Tağraf, önermiş olduğu besinlerin beslenme düzenine eklendiğinde beyin sağlığını nasıl koruyabileceğini ve Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini nasıl azaltabileceğini anlattı. İşte beyin sağlığını korumak için tüketebileceğiniz besinler…
YABAN MERSİNİ
Yüksek polifenol içeriği sayesinde yaban mersini, antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahiptir. Özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirebilir ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.
KARADUT
Karadut, antosiyaninler bakımından zengin olup antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyabilir ve bilişsel işlevleri destekleyebilir.
CEVİZ
Omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve vitamin E gibi besin öğeleri açısından zengin ceviz, beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu, nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir.
SOMON
EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, monounsaturated yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Anti-inflamatuaretkileri sayesinde beyin sağlığını destekler ve Alzheimer hastalığının oluşum riskini azaltabilir.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, trigliseritler ve ketonlar açısından zengin olup beyin enerji kaynağı olarak işlev görür. Bu özelliği, bilişsel fonksiyonları artırabilir ve nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.
ZERDEÇAL VE KARABİBER
Zerdeçal, güçlü bir anti inflamatuar olan kurkumin içerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir. Karabiber ise, kurkumininemilimini artırarak etkinliğini maksimize eder.
YUMURTA
Yumurta, kolin açısından zengin bir kaynaktır ki bu da beyin sağlığı ve sinir hücresi iletimi için gereklidir. Bu nedenle, hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekleyebilir.
ISPANAK
Ispanak, folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonlarını destekleyebilirken demir, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir.
LAHANA TURŞUSU
Lahana turşusu, probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Böylece bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunabilir."