Bu besinler kalp hastalıklarına karşı zırh görevi görüyor! Düzenli tüketiminde kalbi demir gibi sağlam yapıyor…

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Kolesterolün görevleri arasında vücudu derinin altındaki mikroplara karşı korumak, sinir dokularını güçlendirmek ve vücuttaki su dengesini ayarlamak vardır. Vücut için gerekli bir element olan kolesterol ile ilgili Dr. Öğretim Üyesi Özcan Sönmez, kolesterol seviyesinin ideal değerlerde tutulmasının mümkün olduğunu söyleyerek bunun nasıl mümkün olacağını açıkladı.

İHA Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:36 PAYLAŞ ABONE OL

Sönmez, "Kolesterol hücrelerin dokusunda yapı taşı olarak, safra asitlerinin üretiminde, steroid türevi hormonlarının üretiminde kullanılır" dedi. Ayrıca, yüksek kolesterolün zararlarını anlatarak, ölüm sebeplerinin başında gelen kardiyovasküler hastalıklar için ana risk olduğunu ifade etti. Kolesterolün ideal seviyelerde olması gerektiğinin altını çizdi.

KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNE DİKKAT

Kolesterol yüksekliğinin önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Sönmez, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin başlıca nedeni aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardır. Kolesterol yüksekliği yani dislipidemi dediğimiz bozukluk aterosklerotik kardiyovasküler hastalığının en önemli risk faktörüdür ve bu önlenebilen bir faktördür" diye konuştu.