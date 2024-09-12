Bu besinler okul başarısını artırıyor! Bir porsiyonu zihni güçlendiriyor...

Okul çağındaki çocukların derslere odaklanabilmesi için beslenmeleri oldukça önemlidir. Evden beslenme çantası götüren çocuk için önerilerde bulunan Dr. Muammer Yıldız, kantinlerde satılan sağlık için tehlikeli besinlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi.

BU BESİNLER ZİHİNSEL GELİŞİMİ OLUMLU ETKİLİYOR

Dr. Muammer Yıldız, sağlıklı bir beslenmenin çocukların okul başarısını doğrudan etkilediğini, çocukların konsantrasyonunu ve öğrenme kapasitesini artırmak için doğru besinleri tüketmeleri gerektiğini söyledi. Beslenme çantalarının, onların bu ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynadığını belirten Dr. Yıldız, "Hazır ve işlenmiş gıdalar yerine doğal, mevsimsel ve evde hazırlanmış yiyeceklerin tercih edilmesi gerekiyor. Çocukların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamaları için mevsim meyvelerinin beslenme çantalarından eksik edilmemesi gerekiyor. Kayısı, incir, üzüm, elma, mandalina, portakal, muz gibi meyveler; doğal şeker kaynağı olarak çocukların gün boyunca enerjik kalmalarını sağlar. Ayrıca, fındık, ceviz ve badem gibi çiğ kuru yemişlerin, çocukların zihinsel gelişiminde ve konsantrasyonlarında olumlu etkileri oluyor" dedi.



Okul kantinlerinde satılan gıdaların çocukların sağlığını tehdit edebileceği konusunda velileri uyaran Dr. Yıldız, "Kantine maruz bıraktığınız çocuklar, kesinlikle katkı maddeleri ve koruyucu maddelerle zehirlenme riski taşır. Bu durum, sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda zihinsel sağlıklarını ve okul performanslarını da olumsuz etkiler. Aileler, sağlıklı beslenme konusunda bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyorsak, onların doğru beslenmelerine özen göstermeliyiz. Bu, sadece bugünün değil, yarının da sağlıklı bireylerini yetiştirmek için atılması gereken önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.