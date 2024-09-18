Bu bölgedeki yağa dikkat! Karaciğer kanserini tetikliyor...





DİYETLE AŞIRI KARBONHİDRAT ALINMASI YAĞLANMAYI ARTIRAN FAKTÖRLERDEN

Karaciğerin karnın sağ üst kısmında, midenin üzerinde ve diyaframın altında bulunan ortalama 1 ya da bir buçuk ağırlığında bir organ olduğunu söyleyen Coşkun, "Alkolden bağımsız olarak karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde de karaciğer ve pankreas kanseri gelişme ihtimali daha fazladır. Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Diyetle aşırı karbonhidrat ve şeker alındığında, karaciğere gelen bu fazla miktarda karbonhidrat yağ asitlerine çevirerek depolanır. Bu durum yüksek düzeyde trigliserit oluşumunu da beraberinde getirerek karaciğerde yağ birikimine ve hepatik steatoza neden olur" açıklamasında bulundu.