Bu durum kanın koyulaşmasına neden oluyor! Ölümle sonuçlanabiliyor...

Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla uzmanlar da özellikle kalp sağlığı konusunda uyarıyor. Güneşin aşırı etkili olduğu 11:00 ila 16:00 saatleri arasında güneşe çıkmaması gerektiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, bir kişinin kalp krizi durumunda da yapılması gerekenleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:26 PAYLAŞ ABONE OL

Aşırı sıcakların kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, ciddi sağlık sorunları yaşanmaması için güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, "Sıcak hava ve nem, vücutta sıvı ve tuz kaybı, kalpte ritim bozukluklarının yanı sıra tansiyonda dengesizlik kan akışkanlığında azalma, kanın koyulaşması ve kolesterolün yükselmesine sebep olabiliyor. Yaz aylarında, sıcağın etkisi ile vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalışıyor. Bu nedenle aşırı sıcaklar, kalp hastalarının şikayetlerini artırabildiği gibi, sağlıklı insanların da kalp sorunu yaşamalarına neden olabiliyor. Kalbin iş yükünü artıran sıcak havalarda, kalp hastalığı nedeniyle ölümlerde de artış görülüyor" dedi.



Aşırı sıcak havalarda kalp sağlığının korunması ve kalp krizi riskinin azaltılması için dikkat edilmesi gerekenleri belirten Prof. Dr. Kaçmaz, "Özellikle güneşin etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkılmaması gerek, eğer çıkılacaksa mutlaka güneşin etkisinden korunmaya dikkat edilmeli. Şapka takmanın yanı sıra özellikle nem emebilen, açık renkli ve vücudun hava almasını sağlayacak kıyafetler tercih edilmeli. Vücut nem ve sıcakla aşırı su ve tuz kaybettiği için mutlaka su tüketiminin bol olmasına dikkat edilmeli. Fazla yağ ve et tüketiminden uzak durulmalı. Ağır yemekler yerine hafif, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Özellikle kalp krizini tetikleyen sigara ve kafein tüketilmemeli. Sıcak ortamlardan klimalı ortama özellikle de terli isek hızlıca geçmek hem kalp hastalarında kalp krizi riskini artırabilir hem de üşütme ve gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir. Bu nedenle klimalı ortama girilecekse, klima ısısının en düşük 20 C olmasına dikkat edilmeli." İfadelerini kullandı.