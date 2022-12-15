Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…

Ultra işlenmiş gıdalar, tütsülenmiş et, peynir ve taze ekmek gibi daha uzun süre dayanmaları veya lezzetlerini artırmaları için işlenen işlenmiş gıdalardan farklıdır. Önceki çalışmalar da, aşırı işlenmiş gıdaların sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesinin bunama riskini azaltabileceğini göstermiştir.

JAMA Neurology'de yayınlanan son araştırma, 2008'den 2019'a kadar 10.775 bireyin üzerinde bilişsel gerileme oranlarının izlenmesine dayanıyordu. Katılımcılar 35 ila 74 yaşları arasındaydılar ve zihinsel yetilerinin nasıl değiştiğini görmek için belirli aralıklarla test edildiler.

Testler, hafızayı test etmek için basit hatırlama ve kelime dağarcığını ölçmek için 'yürütme işlevi' değerlendirmelerini içeriyordu. University of Sao Paulo'daki araştırmacılar ek olarak, ne kadar aşırı işlenmiş gıda yediklerini değerlendirmek için katılımcılara gıda anketleri de verdi.

Katılımcılardan, önceki yıl boyunca ne yedikleri ve içtikleri gıdaları hesaplamaları istendi ve sonuçlar günlük grama dönüştürüldü. Yiyecekler üç gruba ayrıldı.