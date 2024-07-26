Bu harekete dikkat! Dizlerinizi adeta çürütüyor: "Spor yapıyorum sanıyorsunuz ama..."

Diz sorunları, yaşam tarzı, genetik faktörler ve herhangi bir şekilde meydana gelen yaralanmaya bağlı olarak her yaşta gerçekleşebilir. Zıplama ya da atlama gibi hareketleri tekrarlayarak yapmak yaralanmalarına yol açabildiğini söyleyen Başaran, yanlış duruş ve hareket tekniklerinin dizlerde sorun oluşturabileceğini ifade etti.

YAŞAM KALİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEDİĞİ DURUMLARDA AMELİYAT DÜŞÜNÜLEBİLİR

Yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği durumlarda ameliyat düşünülebilir

Prof. Dr. Başaran, diz ağrısında sağlık uzmanlarına danışmaktan kaçınmak veya bunları geciktirmenin, küçük sorunların daha ciddi durumlara dönüşmesine neden olabileceğini, ayrıca diz protezi ameliyatlarından korkulmaması gerektiğini ifade etti.

Konservatif tedavilerin şiddetli diz ağrısını ve sakatlığını gidermekte başarısız olduğu ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği durumlarda diz protezi ameliyatının düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, kireçlenmede yürüme, merdiven çıkma, oturma veya sandalyeden kalkma gibi günlük aktiviteleri kısıtlayan kalıcı ağrı, şişlik, sertlik ve gece ağrısı gibi durumlarda, eklem romatizmasında ilaçlar ve diğer tedaviler semptomları yeterince kontrol edemediğinde, kırık veya bağ yırtılması gibi ciddi bir diz yaralanmasını takiben uzun dönemde eklem ağrısı ve işlev bozukluğunda, diz eklemindeki kemik ve kıkırdağın önemli ölçüde hasar gördüğü kanlanma bozukluklarında diz protezi ameliyatlarını önerdiklerini bildirdi.