Bu hastalığa dikkat! 2050 yılına kadar 3 katına çıkacak

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden (IHME) baş araştırmacı Emma Nichols, demansa neden olmadan önce risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolüne daha fazla odaklanmamız gerekiyor diyerek demansın hızlı yükselişinin önüne kesme planlarının yapılması gerektiğine dair bir yol haritası sunuyor.

"TÜM DÜNYADA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR"

Bu süreçle mücadele için Nichols, her ülkede en büyük risk faktörlerine maruz kalma probleminin azaltılması gerektiğini, sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kalma ve herkesin en iyi eğitim seviyesine ulaşmanın doğru bir yol olduğunu söylüyor.

Demans günümüzde dünya çapındaki en büyük ölüm sebepleri arasında yedinci sırayı alıyor. Küresel olarak yaşlı insanlar arasında engellilik ve bağımlılığın başlıca nedeni olan bu süreçle ilgili 2019'daki küresel maliyetlerinin 737,9 milyar sterlinden fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Lancet araştırması ise elde ettiği sonuçlarda demans vakalarının önümüzdeki otuz yılda her ülkede büyük bir artış ortaya çıkacağını belirtiyor. Elde edilen verilere göre Asya Pasifik'te %53, Batı Avrupa'da %74 artış bekleniyor. Japonya'da beklenen vakalar ise %27 oranında daha düşük bir orana sahip. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da %367, Sahra Altı Afrika'da ise %357 oranı ile en büyük artışın bu bölgelerde olması bekleniyor.