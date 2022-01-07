Bu hastalığa dikkat! 2050 yılına kadar 3 katına çıkacak

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden (IHME) baş araştırmacı Emma Nichols, demansa neden olmadan önce risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolüne daha fazla odaklanmamız gerekiyor diyerek demansın hızlı yükselişinin önüne kesme planlarının yapılması gerektiğine dair bir yol haritası sunuyor.
"TÜM DÜNYADA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR"
Bu süreçle mücadele için Nichols, her ülkede en büyük risk faktörlerine maruz kalma probleminin azaltılması gerektiğini, sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak kalma ve herkesin en iyi eğitim seviyesine ulaşmanın doğru bir yol olduğunu söylüyor.
Demans günümüzde dünya çapındaki en büyük ölüm sebepleri arasında yedinci sırayı alıyor. Küresel olarak yaşlı insanlar arasında engellilik ve bağımlılığın başlıca nedeni olan bu süreçle ilgili 2019'daki küresel maliyetlerinin 737,9 milyar sterlinden fazla olduğu tahmin edilmektedir.
Lancet araştırması ise elde ettiği sonuçlarda demans vakalarının önümüzdeki otuz yılda her ülkede büyük bir artış ortaya çıkacağını belirtiyor. Elde edilen verilere göre Asya Pasifik'te %53, Batı Avrupa'da %74 artış bekleniyor. Japonya'da beklenen vakalar ise %27 oranında daha düşük bir orana sahip. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da %367, Sahra Altı Afrika'da ise %357 oranı ile en büyük artışın bu bölgelerde olması bekleniyor.
"RİSK KADINLARDA DAHA FAZLA"
Küresel tüm raporlara göre, demans rahatsızlığından kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği ortaya koyuyor. Araştırmacı Dr Jaimie Steinmetz, bu sadece kadınların daha uzun yaşama eğiliminde olduğu için değil, demansın altında yatan biyolojik mekanizmalarda cinsiyet farklılıklarına dair kanıtlar olduğunu ortaya koyan önemli bir süreç olarak belirleniyor.
Alzheimer hastalığının kadınların beyinlerinde erkeklere göre farklı şekilde yayılabileceği öne sürülürken, çeşitli genetik risk faktörlerinin cinsiyete göre hastalık riskiyle ilişkili olduğu görülüyor.