Bu hastalığa dikkat! Basit bir ağrı deyip geçmeyin: Karaciğerden göze tüm organları çürütüyor...

"Şu an kliniğimizde takipli olan 15 bin tanılı iltihaplı romatizma hastamız var. Ayrıca biyolojik ilaç alan 1050 hastamız var. Bu sayı Türkiye'ye oranla çok yüksek. Erken tanı koyup, erken tedaviye başlamasak hastalarda kalıcı sakatlıklar yapıyor, sadece eklem değil, göz, karaciğer, beyin, böbrek ve diğer birçok organda hastalık yapabiliyor, iltihaplı omurga romatizması ile yüzde 30-35 kamburluk da gelişebilir." ifadelerini kullanan Akyol, bu hastalığın çok az bilindiğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması için hastanede düzenli olarak eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Akyol, eğitimler sayesinde birçok hastaya erken teşhis konulduğunu dile getirerek, hemen başlayan tedaviyle sakat kalmalarını da önleyebildiklerini aktardı.

Henüz teşhisi yapılmamış hastalara da ulaşmak istediklerini anlatan Akyol, "Eklem romatizmasında hastalar sabah kalktıklarına ellerini açıp kapatamaz, yumruk yapamaz, çayını yapamaz, bardağı tutamaz ve zamanla bu ağrılar ilerleyerek hastaların elinde deformeler gelişir ve bu geç kalındığı zaman geri dönülmez." diye konuştu.

Akyol, iltihaplı romatizmanın genç yaşlarda da sık görüldüğüne işaret ederek, genç hastalarda uzun süreli bel, kalça ağrıları varsa, el eklemlerinde şişkinlik oluşuyorsa ve sabah eklemlerde tutukluluk yaşıyorlarsa erken dönemde romatoloji kliniklerine başvurmalarını önerdi.