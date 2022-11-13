Bu hastalığa dikkat! Erken tedavi edilmezse görme kaybına neden oluyor

"Sarı nokta hastalığı erken tedavi edilmezse görme merkezleri kaybediliyor. Özellikle pandemi dönemindeki iki yıllık süreçte hastalarımız kontrollerini aksattığı için çok sayıda görme kayıpları yaşadık ve bunların maalesef telafisi yok. İhmal edilirse görme kaybına, kalıcı körlüklere neden olabiliyor. Sarı nokta hastalığında erken teşhis çok önemli. Onun için herkesin, 60 yaş üzerindekilerin ise mutlaka rutin muayene yaptırması gerekiyor. Sarı nokta kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir belirti saptanırsa bunların yakın takibi gerekmektedir. Özel vitaminlerle düzenli enjeksiyonlarla gidişatı durdurup, mevcut görmeyi korumaya çalışıyoruz."

Erken teşhisin önemine işaret eden Uyar, şöyle devam etti:

"GÖZÜNÜZÜN BİRİNİ KAPATARAK KONTROL EDİN"

Uyar, özellikle sigara kullananlarda, çok güneşe maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi.

Sarı noktanın en önemli belirtisinin merkezde görme kaybı olduğunu dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

"Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar varsa sarı nokta hastalığı için bu bir alarmdır, hemen hekime başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlüklerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini kapatmadan anlayamıyor."