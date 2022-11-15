Bu hastalık en çok kadınlarda görülüyor: Yorgun ve uykusuz hissediyorsanız dikkat!

Uyku bozukluğu, yorgunluk ve bununla beraber görülen ağrılar hafife alacağınız sorunlar olmayabilir. Özellikle erkeklere oranla, kadınlarda daha sık görülüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan hastalığa dair bilinmeyenleri anlattı...

İHA Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:59 PAYLAŞ ABONE OL

Kişinin yaşam kalitesini önlemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan bir olan Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlatan Uzm. Dr. Erhan Özfidan, "Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler fibromiyaljiye işaret edebilmektedir" dedi.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR



Günümüz çağında yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun birlikte görüldüğü bir ağrı sendromu olan Fibromiyalji hakkında açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünden bahsetti. Uzm. Dr. Özfidan, "Fibromiyalji, bazı bölgelerde kronik kas ağrıları olarak tarif edilen yumuşak doku romatizmasıdır.