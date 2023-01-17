Bu hastalık en sık çocuklarda görülüyor! Ağız içinde bu belirtiler var ise...

Periyodik ateş hastalığı verilen bu hastalık en sık çocuklarda görülüyor. 41 dereceyi bulan yüksek ateş ile başlayan bu sendrom, ağız içlerinde yaralar ve lenf bezlerinin şişmesiyle belirtiler veriyor. Özellikle uzmanlar bu yaş gruplarında çok sık rastlandığını söylüyor. İşte detayları geliyor...

İHA Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:12 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi çocuklarda görülen periyodik ateş hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, "Periyodik ateş hastalığına ilk kez 1987 yılında tanı konulmuştur. Kompleks bir genetik hastalık olan bu hastalık tablosu genellikle 2-5 yaş gruplarında düzenli aralıklarla ateş oluşması ile kendini gösterir" dedi. Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, "Genellikle 41 dereceyi bulan ateşle belirti veren ve aileleri oldukça endişelendiren periyodik ateş sendromuna, 2-5 yaş grubu çocuklarda sık rastlanıyor. Periyodik yüksek ateş sendromu en çok ağız içinde aft, boğazda farenjit, ülserli yaralar ve boyunda lenf bezlerinin şişmesiyle belirti gösterir. Hastalığın sebebi bilinmemektedir" şeklinde konuştu.

"PERİYODİK ATEŞ HASTALIĞI TANISI ÇOK ÖNEMLİDİR"



Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, "Hastalık çoğunlukla bademcik enfeksiyonu , grip , nezle gibi değerlendirilip gereksiz yere antibiyotik kullanımı, ateş düşürücü kullanımı sonucunda yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle hastalığa doğru tanı koyabilmek çok önemlidir. Ayrıntılı hastalığın öyküsü ve fizik muayene ile tanı konulur" ifadelerini kullandı.