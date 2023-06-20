Bu hastalık ihmal edildiğinde körlüğe neden oluyor!

Prof. Dr. Uğur Bilge, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmamasının, inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, şuur bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına sebep olduğunu belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Uğur Bilge, hipertansiyonun ne olduğu, belirtileri ve nedenleriyle ilgili olarak, "Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon); Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Yüksek Tansiyonun En Sık Rastlanan Belirtileri; Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır.

Bazı kişilerde hiç bir belirti olmayabilir. Yüksek Tansiyonun Nedenleri; Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Böbrek hastalıkları, hormonel bozukluklar, kan damarlarının anomalilerinde görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir" diye belirtti.