Bu hastalık kansere neden oluyor! Uzmanlar özellikle dikkat edilmesi gerekenleri anlattı..

OBEZİTENİN FARKLI NEDENLERDEN KAYNAKLANABİLİR "Besleyiciliği zayıf, yağ ve kalori açısından zengin fastfood türü gıdaların tüketilmesi. Hareketsiz yaşamın benimsenmesi. Az uyku. Genetik yapı. Yaşlılık. Hamilelik. Polikistik over sendromu, Cushing sendromu, hipotiroid, osteoartrit gibi bazı tıbbi durumlar da obeziteye neden olabiliyor." Bilgen, sağlıklı kilonun korunmasının ya da kilo verilmesinin diyet ve egzersizle mümkün olmadığı ve sağlığı ciddi boyutta tehdit ettiği morbid obezite durumunda bariatrik cerrahinin tek tedavi seçeneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

OBEZİTE SEVİYESİ NASIL HESAPLANIR? "Vücut kitle indeksi 40 kg/m2'nin üzerinde olan ve 18-56 yaş grubunda bulunan hastalar en uygun hasta grubunu oluşturuyor. Bunun dışında vücut kitle indeksi 35-40 kg/m2 arasında olan ve obezitenin yol açtığı diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi gibi ek hastalıklara sahip olanlar da obezite cerrahisinden önemli ölçüde fayda görüyor. Morbid obezite ameliyatlarının yapılması için hastaların daha önce diyet yapmayı denemiş olması da bizim tarafımızdan isteniyor. Tabii ki ameliyat adayı olan hastanın ruhsal açıdan iyi durumda olması, ameliyattan sonra kurallara uyabilecek sosyal ve ruhsal iyilik hali ve bu ameliyat için motive olmuş olması da istediğimiz özellikler arasında yer alıyor."