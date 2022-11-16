Bu hastalık ölümlerde 2. sırada yer alıyor! Özellikle hastalığa yakalanmanızın baş nedeni...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, "Sigara içenler Kovid-19 hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türk erkeklerinin yüzde 31'inin tütün kaynaklı hastalıklardan ölümlerde 2.sırada yer aldığını vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık sigara içen kişilerin korona virüse yakalandığında daha ağır geçireceğini söyledi, Dünya KOAH günü dolayısıyla KOAH hakkında bilgilendirdi.