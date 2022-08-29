Bu hata cilt kanserine neden oluyor! Dermatologlar asla yapılmaması gerektiğini söylüyor

İşte dört farklı dermatologdan asla kendilerinin de yapmayacağı ve başkalarının da yapmasını önermedikleri işlemler…
BUHARLI YÜZ BAKIMI YAPTIRMAK
Dermatolog Shirley Chi, yapmayacağı tek cilt bakımının buharlı yüz bakımı olduğunu söylüyor. Özellikle kendisi gibi Rozasea hastası veya cildi hassas olanların yüzüne buhar uygulamasının gözenekleri açarak tahriş edici maddelere daha çok maruz kalmasına neden olduğunu söylüyor. Ek olarak buhar ciltteki iltihaplanmayı arttırmaktadır. Bu da kızarıklığın artmasına, akne ve gül hastalığı gibi rahatsızlıkların çoğalmasına neden olmaktadır.
Shirley Chi kendi hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Dermatoloji okumaya başlamadan önce, her iki ayda bir buhar ve sıcak havlu ile yüz bakımı yaptırırdım. Sonrasında ise yüzümün neden iki hafta boyunca kırmızı, kaşıntılı ve çatlamış olduğunu merak ederdim. Estetikçiler ise bana bunun cildimin iyileşmesinin doğal bir parçası olduğunu söylerlerdi ama artık eğitimli bir dermatolog olduğum için daha iyi biliyorum. Deride kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık normal değildir. Aslında adeta vücudunuzun yardım ve rahatlama için attığı yardım çığlıklarıdır."
KALICI DOLGU YAPTIRMAK
Dolgu yaptırmayı tercih ederken, zamanla parçalanan ve yeniden enjeksiyon gerektiren hyaluronik asit gibi bileşenler kullanan geçici dolgu maddelerini ya da hiç yenileme gerektirmeyen kalıcı dolguları tercih etme şansınız bulunuyor. Ancak dermatolog Ranella Hirsch, kalıcı dolgular konusunda özellikle uyarılarda bulunuyor.
Dr. Hirsch, "Bazı silikonlar ve kalıcı dolgular vücudunuzdaki komplikasyonda kalıcı olma riski artırmaktadır" diyor. "Hiçbir prosedür tamamen risksiz olmasa da, geçici dolgularda daha hızlı, geçici ve çoğu zaman geri döndürülebilir riskler alırken kalıcı dolgularda ömür boyu sorun yaşabilirsiniz."
YÜZ YAĞI KULLANMAK
Bu listedeki en tartışmalı madde yüz yağları olabilir. Çünkü günümüzde birçok insan yüz yağlarını severek kullanıyor ancak Dr. Campbell tam tersini söylüyor.
Dr. Campbell, "Akne, yağ bakımından zengin ortamlarda büyümeyi sever. Ergenliğe girdiğimizde hormonlarımız ciltte yağ üretimini tetikler ve bu da akneye neden olan bakterilerin aşırı büyümesi için harika bir ortam yaratır" diyor. "Öyleyse neden bir yetişkin olarak yağ bazlı makyaj temizleyicileri ve nemlendiriciler kullanıp gençlerde daha yaygın olan sivilceye neden olan ortamı yeniden yaratasınız ki?"
Özellikle sivilceye yatkın bir cildiniz varsa, Dr. Campbell yüz yağları yerine daha hafif, komedojenik olmayan (gözenekleri tıkamayan) , kokusuz ve uçucu yağlar içermeyen losyonlar kullanmanızı öneriyor.
SOLARYUMA GİRMEK
Yıllardır bahsedilen bir konu olsa da tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Solaryumdaki gibi ultraviyole ışık kullanan kapalı bronzlaşma cildiniz için iyi değildir. Gerçek güneşe korunmasız şekilde maruz kalmak gibi, kapalı alanda bronzlaşmak da cilt kanseri veya melanom riskinizi artıran cilt hasarına yol açabilmektedir.
Dermatolog Heather Woolery-Lloyd, "Bir dermatolog olarak asla yapmayacağın tek şey solaryumda bronzlaşmaktır" diyor. "Solaryumda bronzlaşmak melanom riskinizi önemli ölçüde artırır. Ara sıra kullanımı bile ölümcül olabilir. 35 yaşından önce solaryumda bronzlaşmak ise yüzde 75 oranında melanom riskini artırmaktadır. Solaryum gibi kapalı alanlarda bronzlaşmak tehlikelidir ve bu riske değmez. Bronzlaşmış bir cilt görünümü istiyorsanız, bronzlaştırıcı kullanıp güneşe çıkmanız daha mantıklıdır."