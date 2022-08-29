Bu hata cilt kanserine neden oluyor! Dermatologlar asla yapılmaması gerektiğini söylüyor

Dermatolog Shirley Chi, yapmayacağı tek cilt bakımının buharlı yüz bakımı olduğunu söylüyor. Özellikle kendisi gibi Rozasea hastası veya cildi hassas olanların yüzüne buhar uygulamasının gözenekleri açarak tahriş edici maddelere daha çok maruz kalmasına neden olduğunu söylüyor. Ek olarak buhar ciltteki iltihaplanmayı arttırmaktadır. Bu da kızarıklığın artmasına, akne ve gül hastalığı gibi rahatsızlıkların çoğalmasına neden olmaktadır.

Shirley Chi kendi hikayesini ise şöyle anlatıyor: "Dermatoloji okumaya başlamadan önce, her iki ayda bir buhar ve sıcak havlu ile yüz bakımı yaptırırdım. Sonrasında ise yüzümün neden iki hafta boyunca kırmızı, kaşıntılı ve çatlamış olduğunu merak ederdim. Estetikçiler ise bana bunun cildimin iyileşmesinin doğal bir parçası olduğunu söylerlerdi ama artık eğitimli bir dermatolog olduğum için daha iyi biliyorum. Deride kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklık normal değildir. Aslında adeta vücudunuzun yardım ve rahatlama için attığı yardım çığlıklarıdır."