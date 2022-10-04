Bu hata dişlerin dökülmesine neden oluyor! Eğer diş etinde...

Tedavisi nedir ?

Doç.Dr.Erol Akın,''Diş eti hastalıklarının erken dönemde tedavisi çoğunlukla cerrahi olmayan uygulamalar ile tedavi edilebilir. İlk olarak periodontal tedavisinde diş ve kök yüzeyi temizliği gerçekleştirilir, ağız hijyeni öğretilir, oklüzyon kontrolü sağlanır ayrıca yemek kalınıtlarının ve mikroroganizmaların daha kolay birikmesini sağlayan çürükler, yirmi yaş dişleri gibi... sorunlara çözüm bulunur. Bu tedavi ile dişetlerindeki iltihap azaltmak ya da ortadan kaldırmak ve diş eti iltihabına neden olan mikroorganizmaları ortamdan uzaklaştırmak için uygulanır.Bu tedavi sayesine diş eti yeniden dişe adapte olur, diş eti büzülür ve doku cebi yok olur.'' dedi.