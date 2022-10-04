Bu hata dişlerin dökülmesine neden oluyor! Eğer diş etinde...

Diş eti hastalıkları tüm ağzı örten dokunun iltihabı ve ardından bu iltihabın ilerleyerek alttaki kemiğe ulaşması ve kemik dokusunda azalmaya sebep olmasıdır.Dişlerin destek kemik dokusunun azalması, erimesine bağlı olarak diş kayıpları oluşur. Bembeyaz, hiç çürüğü olmayan sağlam dişlerin dahi diş eti hastalıkları sebebiyle çekilmesi meydana gelebilir.
Ağız vücudun özel bir bölümüdür. Çünkü dış etkenlere açık olan bu bölüm karmaşık bir bakteri oluşumuna sahiptir. Diş etleri de genel vücut sağlığının etkisi altında olan ve sistemik sağlığı direkt etkileyen , dişleri ve çene kemiklerini çevreleyen dokudur. Diş eti hastalıklarına yol açan bakteriler genel sağlıkla ilgili kalp hastalıkları, diyabet, erken doğum, romatoid artrit gibi... çok ciddi sorunlara yol açabilir.
Diş eti hastalığının belirtileri nelerdir?
Diş etlerinde kanama (Diş fırçalarken veya spontan olarak oluşan kanama ilk belirtilerindendir),diş etlerinde şişlik,diş etlerinin renginde koyulaşma, açık pembe rengin kırmızıya dönmesi,dişlerde sallanma, dişlerin zaman içinde aralıklaşması, çiğnemede ağrı, soğuk-sıcak hassasiyetleri, kötü ağız kokusu, kötü tat, diş eti kenarlarında zaman zaman aktifleşen küçük apseler, ısırma sırasında alt ve üst dişler arasındaki ilişkilerin değişmesi.
Diş eti hastalıklarının en önemli nedeni bakteri plağıdır ama bununla birlikte sigara, sistemik hastalıklar, ilaçlar, ergenlik, hamilelik, menopoz, stres ve yetersiz beslenme gibi diğer unsurlar da diş eti sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Tedavisi nedir ?
Doç.Dr.Erol Akın,''Diş eti hastalıklarının erken dönemde tedavisi çoğunlukla cerrahi olmayan uygulamalar ile tedavi edilebilir. İlk olarak periodontal tedavisinde diş ve kök yüzeyi temizliği gerçekleştirilir, ağız hijyeni öğretilir, oklüzyon kontrolü sağlanır ayrıca yemek kalınıtlarının ve mikroroganizmaların daha kolay birikmesini sağlayan çürükler, yirmi yaş dişleri gibi... sorunlara çözüm bulunur. Bu tedavi ile dişetlerindeki iltihap azaltmak ya da ortadan kaldırmak ve diş eti iltihabına neden olan mikroorganizmaları ortamdan uzaklaştırmak için uygulanır.Bu tedavi sayesine diş eti yeniden dişe adapte olur, diş eti büzülür ve doku cebi yok olur.'' dedi.