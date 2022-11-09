Bu hata kalbin durmasına neden oluyor! Gün içerisinde çok fazla…

İşte uzmanlara göre kalp hasarına neden olan beş alışkanlık. Bu alışkanlıklardan birine bile sahip olmak sizi kalp hastalıkları için bir aday haline getiriyor.
EGZERSİZ YAPMAMAK
Düzenli egzersiz, kalp sağlığını desteklemenin anahtarıdır. Kardiyolog Luke Laffin, "Kalp, egzersize ihtiyaç duyan bir kastır. Bir aerobik antrenman bölgesinde kalp atış hızının yükselmesi, kalp pompalama veya sistolik işlevi de korur" diyor.
"Fakat daha da önemlisi, düzenli fiziksel aktivite kan basıncının düşmesine ve kilonun sabit kalmasını sağlayabilir. Aerobik gibi fiziksel aktiviteyi bir alışkanlık haline getirdikten sonra, hafif ağırlıklar veya bantlar kullanarak bazı direnç antrenmanları eklemeye başlamanız önerilir. Haftada iki ila beş kez spor yapmak kalp hastalıklarından korunmanıza da yardımcı olur."
SAĞLIK TARAMALARINI ATLAMAK
Kalp sağlığı için düzenli taramalar yaptırmak, özellikle de kontrolünüz dışındaki faktörleri takip etmek için hayati derecede önemlidir. Dr. Laffin, "Örneğin, yaşam tarzınızı doğru şekilde ayarlar ve yediğiniz şeyler konusunda dikkatli ve katı olursanız, kötü kolesterolü yaklaşık %25 ila %30 oranında azaltabilirsiniz. Ama geri kalanı genetik olarak yönlendirilir" diyor.
"Genetik, aile öyküsü ve yaşlanma gibi risk faktörlerini tersine çeviremeyiz. Belli bir noktada kalp hastalığını önlemek için ilaç almanız gerekebilir."
ABUR CUBUR TÜKETMEK
Abur cubur yüksek şeker ve ultra işlenmiş karbonhidratlar, kalp hastalığı ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. "Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, ortalama bir kişinin diyetindeki günlük kalorinin yarısından fazlasını oluşturuyor ve dünya çapında giderek daha fazla tüketiliyor. Kötü beslenme kalp hastalığı için değiştirilebilir önemli bir risk faktörü olduğundan, önlenmesi büyük bir önem taşıyor." diyor Dr. Filippa Juul.
"Bulgularımız, ultra işlenmiş gıdaları sınırlamanın kalp hastalıklarını engellemede önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor."
KARIN BÖLGESİNDE AŞIRI YAĞLANMA
Aşırı göbek yağına sahip olmak, sağlıklı bir vücut kitle indeksine sahip olanlar için bile kalp hastalığı habercisi olabilir. Dr. Tiffany Powell-Wiley, "Karın yağı ve kardiyovasküler sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, viseral yağın açık bir sağlık tehlikesi olduğunu doğrulamaktadır" diyor.
SİGARA İÇMEK
Doktorlar, sigara içmenin kalp sağlığı için korkunç olduğunu söylüyor. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kalp hastalığı ölümlerinin %30'u sigarayla bağlantılı. Kardiyovasküler Cerrah G. Michael Deeb, "Hastaların çoğu sigara içmenin tehlikelerinin sadece akciğerlerle bağlantılı olduğunu düşünürler" diyor. "Ancak kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki 1 numaralı ölüm sebebi ve sigara kullanmak sorunların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor."