Bu hata kalbin durmasına neden oluyor! Gün içerisinde çok fazla…

Kalp hastalıkları dünyada en önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre erken kalp krizi ve felçlerin büyük çoğunluğu önlenebilir. Dr. Roger Blumenthal , "İnsanların kalp krizi, felç ve periferik arter hastalığı olaylarının %80'den fazlasının önlenebilir olduğunu anlamaları ciddi farklar yaratabilir. Bu nedenle risk faktörlerinin erken tanınması büyük önem taşır" diyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 14:25 PAYLAŞ ABONE OL

İşte uzmanlara göre kalp hasarına neden olan beş alışkanlık. Bu alışkanlıklardan birine bile sahip olmak sizi kalp hastalıkları için bir aday haline getiriyor.

EGZERSİZ YAPMAMAK Düzenli egzersiz, kalp sağlığını desteklemenin anahtarıdır. Kardiyolog Luke Laffin, "Kalp, egzersize ihtiyaç duyan bir kastır. Bir aerobik antrenman bölgesinde kalp atış hızının yükselmesi, kalp pompalama veya sistolik işlevi de korur" diyor.