Bu içeceği içmekten vazgeçin! Reflüyü alevlendirip mideyi mahvediyor

Mide ekşimesi veya mide yanması hissediyorsanız, reflüsü olan milyonlarca kişiden biri olabilirsiniz. Oldukça yaygın bir sorun olan reflü, aslında oldukça basit alışkanlıklar nedeniyle tetiklenebilir ve yaşam kalitenizi büyük oranda düşürebilir. Bu nedenle aslında farkında olmadığınız birçok sebep nedeniyle reflü sorunu yaşıyor olabilir. Tüm bu sebepleri ortadan kaldırarak reflü sorunuyla baş edebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:40

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Yemek yedikten sonra hissedilen mide yanması, genellikle günlük yaşamdaki aktivitelerden kaynaklanan bir sorun olabilir. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra giydiğiniz kıyafetlerden tüketilen içeceklere kadar birbirinden farklı ayrıntılara göre hareket etmek, aslında yaşadığınız tüm problemi de ortadan kaldıracaktır. İşte reflüyü tetiklememek için yapmamanız gerekenler…

DAR GİYSİLER GİYMEK Her ne kadar çekici gibi görünse de sıklıkla giyilen sıkı kıyafetler, kan dolaşımında problemler ortaya çıkarabilir. Üstelik üstünüze tam olarak oturan pantolonlar, sıkı kemerler midenizde oluşturduğu baskı nedeniyle mide asidinde artışa neden olarak reflüyü tetikler. Bu nedenle günlük yaşamınızda daha rahat ve hafif kıyafet seçimleri sayesinde reflü sebeplerinden birini de ortadan kaldırabilirsiniz.

SIRT ÜSTÜ UYUMAK Yastıksız uyumak, uzmanlar tarafından boyun ve omurga sağlığı için dönemsel olarak önerilse de reflüyü tetiklemesi bakımından yapılmaması gereken davranışlardan biridir. Uzmanlar, uyku esnasında mide asidinin aşağıya doğru akışının olabilmesi için yastıkla uyumanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Başınızın yeterince yüksek olduğundan emin olmak için ekstra yastıklar kullanabilirsiniz.

YEMEKTEN SONRA UZANMAK Ağır bir menüden sonra ağırlık çöktüğü için uzanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu alışkanlık, reflüyü tetikleyici durumlardan biri olabilir. Yemekten hemen sonra yattığınızda tükettiğiniz besinler, yemek borusu ile mide arasındaki kapak noktasına taşınabilr. Bu nedenle yemekten sonra dik oturmak ve yatmadan en az iki-üç saat önce yemek yemiş olmak, reflüyü ortadan kaldıracak alışkanlıklardan bir diğeridir.

YEMEK ESNASINDA SU İÇMEK Yeterince su tüketmek, sağlık için vazgeçilmezlerden biridir. Ağır bir yemek tüketimi esnasında susamak da oldukça doğaldır. Fakat yemek yeme esnasında sıklıkla su tüketmek, reflüyü tetikleyebilecek sebeplerden biridir. Yemek sırasında çok fazla su tüketimi, uygun sindirim için ihtiyaç duyulan mide asidinin yapısını seyreltebilir. Ayrıca yemek esnasında soğuk içecek tüketimi, kan damarlarındaki yağların sıkışmasına ve katılaşmasına neden olarak sindirmeyi daha zor hale getirir.

YOĞUN KAHVE TÜKETİMİ Kahve doğru oranda tüketildiğinde oldukça yararlı olsa da yoğun kahve tüketimi, beklemediğiniz sonuçlara neden olabilir. Kahve, özellikle reflü semptomlarını daha kötü hale getiren kafein içeriği yönünden oldukça zengindir. Bu nedenle kahve içtikten sonra reflüye dair bir rahatsızlık hissediyorsanız alımını azaltmak veya yavaş yavaş kesmek doğru bir tercih olacaktır.