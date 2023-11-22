Bu ilaç karaciğerinizi çürütebilir! Kullanırken dikkat

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Cem Özuğuz, "Bakteriyel enfeksiyonlar, bakterilerin vücuda nüfuz edip çoğalması sonucu ortaya çıkar ve antibiyotikler bu bakterilerin büyümesini durdurarak veya öldürerek enfeksiyonu tedavi eder ancak, antibiyotikler virüsler, mantarlar veya diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmez'' dedi.

"MUTLAKA DOKTOR TARAFINDAN REÇETE EDİLMELİ"

Antibiyotiklerin doktor tarafından reçete edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Özuğuz, "Antibiyotik bir dizi faktöre, özellikle enfeksiyonun türüne ve şiddetine, hastanın sağlık durumuna ve diğer ilaçlara olan duyarlılığına bağlı olarak belirlenmeli. İlaçların dozu, kullanım sıklığı ve tedavi süresi de doktorun önerilerine bağlı olarak belirlenmelidir. Gereksiz antibiyotik kullanımı, birçok sağlık sorununa yol açabilir ve genel olarak antibiyotik direncinin artmasına sebep olabilir. Bu nedenle, antibiyotiklerin virüslere veya diğer durumlara karşı kullanılması gereksizdir ve antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir" diye konuştu.