Bu ilacı kullanırken dikkat! Mutlaka düzenli ölçün...



"Uzun süreli kullanımlarda kan basıncı- kan şekeri yükselebilir"

Prof. Dr. Mehmet Soy, kortizonun vücudun böbreküstü bezlerinden salınan bir hormon olduğunu kaydederek, karbonhidratlar, lipitler (kolesterol), protein metabolizması ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere hemen tüm sistemler üzerine etkili olduğunu belirtti. Uzun süreli kullanımda başta tansiyonda ve kan şekerinde yükselme, göz içi basıncında artış (glokom) ve katarakt oluşumu, enfeksiyonlara yatkınlık, kemiklerde osteoporoz, yatkın olan kişilerde osteonekroz, potasyumda düşme, varsa psikozda alevlenme, gibi yan etkileri olabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenlerle bu ilaçları mümkün olan en az dozda vermeye ve hastalık aktivitesi elverirse en kısa sürede kesmek için uğraştıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Mehmet Soy, "Ancak bazı hastalarımızda ise daha uzun süreli kullanmak gerekebilir. Bunu hekim belirleyecektir. Gerekli olduğunda gebelikte ve emzirirken de -hekime danışarak- kullanılabilir" açıklamalarını yaptı.