Bu iltihap kaslarınızı derinden etkiliyor: Yüz felcine neden oluyor!

Kulak enfeksiyonları rahatsız edici hastalıklar arasındadır. Kulakta oluşan enfeksiyonları belirli yöntemlerle temizlemeye çalışırız. Fakat pek işe yaramaz. Peki bu iltihabın nasıl sinyaller ile ortaya çıktığına bir bakalım.
YÜZ FELCİNE KADAR İLERLİYOR
Kulak iltihabını hafife almak pekte doğru bir davranış değil. Çünkü bu iltihap yayıldıkça vücudunuzu derinden etkiiliyor, kötü hastalıklara kapı açıyor. Uzmanlar vaktinde tedavi edilmediğinde yüz felcine neden olduğunu özellikle belirtti.
KAŞINTI
Kulağınızın iç kanalında hafif kaşıntı ile başlayabilir ve enfeksiyon tedavi edilmediğinde daha şiddetli hale gelebilir.
KULAKTA KIZARIKLIK
İç kulak kanalında hafif bir kızarıklıkla başlayabilir. Ancak eğer ilerlerse kızarıklık sadece kulak içinde değil, dışta da daha belirgin hale gelebilir.
AĞRI MEYDANA GELİR
İlk başta, özellikle kulak memesini çektikten veya kulak tragusunu ittikten sonra kulağınızda genel bir ağrı hissedebilirsiniz. Bir süre sonra kulağınızın bir şeyle dolu olduğunu hissetmeye başlayabilirsiniz. Daha şiddetli vakalarda ağrı yüzünüze, boynunuza veya başınızın yanına geçer.
BOĞUK İŞİTME
Bu belirti hafif vakalarda olmayabilir, ancak daha ciddi vakalarda işitme duyunuz etkilenebilir. Bazı şeyleri eskisi kadar iyi duyamıyormuş gibi hissedebilir veya kulağınızın derinliklerinde kesintisiz bir çınlama hissedebilirsiniz.
NASIL ÖNLENİR?
KULAK ÇUBUĞU KULLANMAYIN
Kulak çubukları, kulaklarınızın duvarlarını temizleyebilir, ancak aynı zamanda kulak kirini daha da derine iterler. Bunları kullanmanın size rahatsızlık verdiğini fark ederseniz, kullanmayı tamamen bırakmalısınız.
FÖN MAKİNESİ İLE KULAKLARINIZI KURUTUN
Sudan çıktıktan sonra kulaklarınızı eğerek ve bir havlu ile temizleyerek mümkün olduğunca kulaklarınızı kuruladığınıza emin olun. Başınızı eğerek kulak memesini farklı yönlere çekerek suyun kulaklarınızdan güvenli bir şekilde kaçmasına yardımcı olacaksınız. Eve geldikten sonra hala kulağınızda su varmış gibi hissediyorsanız, bunları kurutmak için bir fön makinesi kullanabilirsiniz. Düşük hızda ve düşük ateşte kuruttuğunuzdan emin olun.