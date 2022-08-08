Bu iltihap kaslarınızı derinden etkiliyor: Yüz felcine neden oluyor!

KULAKTA KIZARIKLIK İç kulak kanalında hafif bir kızarıklıkla başlayabilir. Ancak eğer ilerlerse kızarıklık sadece kulak içinde değil, dışta da daha belirgin hale gelebilir.

AĞRI MEYDANA GELİR İlk başta, özellikle kulak memesini çektikten veya kulak tragusunu ittikten sonra kulağınızda genel bir ağrı hissedebilirsiniz. Bir süre sonra kulağınızın bir şeyle dolu olduğunu hissetmeye başlayabilirsiniz. Daha şiddetli vakalarda ağrı yüzünüze, boynunuza veya başınızın yanına geçer.