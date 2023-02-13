Bu kavuşma boğazları düğümledi: Enkazdan çıkarılan anne ile bebeği 8 gün sonra kavuştu...

Bebeğin doktoru Baver Demir, Mustafa'nın Nurdağı'ndaki ilk müdahalenin ardından hastaneye getirildiğini belirtti. Minik Mustafa'nın vücudunda doku hasarlarının oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Tüm değerleri toparlama eğiliminde. Bugün de annesiyle buluşturduk. İnşallah sağlıkla afiyetle evlerine dönmesini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak." dedi.

Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de depremin ilk anından itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti. Şimdiye kadar hastanelerinde yaklaşık 250 depremzedeye faydalı olmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Hastanemize getirilen bu depremzedelerin yaklaşık 100 tanesinin ameliyatlarını yaptık. 80 civarında hastamızı yatırarak yoğun bakımlarda tedavi etmeye başladık. Şükür ki birçoğunun hayatını kurtarmayı başardık. Bizler de depremzede olmamıza rağmen tüm çalışanlarımızla 7/24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Zor şartlar altında çalıştık. Doğalgazın olmadığı, soğuk bir ortamda eksik personelle en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Tüm bölge halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."