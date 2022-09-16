Bu mevsimde çocuklara dikkat! Özellikle o hastalık tüm yaşantılarını etkiliyor...

Sonbahar aylarının gelişiyle astım ataklarının görülme sıklığı da artıyor. Çocukların yaşayabileceği astım hastalığına karşı aileleri uyaran Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, hastalığın nedenleri hakkında da bilgiler verdi. Özellikle genetik faktörün altınızı çizen Nacaroğlu, ailelerin neler yapabileceğine dair de bilgilendirmelerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 16.09.2022 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sonbahar aylarında artan astım ataklarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, özellikle astımlı çocukların bu dönemde şikayetlerinin arttığını belirterek, "Astım genetik yatkınlığı olan kişilerde, birtakım çevresel faktörlere maruz kalınmasıyla hava yollarımızın daralması sonucunda, öksürük, hışıltı, nefes darlığı gibi klinik bulgularla karşımıza gelen bir hastalıktır. Çocuklarımız sonbahar dönemlerinde evlerde ve iç mekanlarda solunum yolu ile alınan ev tozu akarları, polenler, küfler, kedi ve köpek tüyleri gibi çeşitli alerjenlere, kirletici maddelere, viral enfeksiyonlara ve sigara dumanına uzun süreli, tekrarlayıcı şekilde daha sık maruz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da astımlı çocuklarda havayolu hassasiyetinde artış, astım alevlenmesi, astım semptomlarında kötüleşme ve akciğer fonksiyonlarında azalma gibi ciddi sorunlar görülebileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.





"Ev gibi okul ortamında da hava kalitesine dikkat edilmeli"

Okulların açılmasıyla birlikte risklerin de arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, "Sonbahar döneminde çocuklar vakitlerinin büyük bir kısmını okul ve ev gibi kapalı ortamda geçirmesi nedeniyle astımı olan çocuk hastalarda iç ortam koşullarına dikkat etmek daha da önemli hale gelmiştir. Ev ortam hava kalitesi, evin özellikleri ve yaşam tarzı seçimleriyle ilişkilidir. Ev ortamında hava kalitesini etkileyecek en önemli etkenler arasında; odun sobası veya şömineler, kül, parfümler ve diğer kokular, oda spreyleri, saç spreyleri, klor bazlı temizlik ürünleri, boyalar, pişirme kokuları, küf kokuları, duş buharı ve sigara dumanı ile diğer tütün ürünleri dumanı yer almaktadır. Bu gibi tetikleyici maddelere ev, okul gibi kapalı ortamlarda yüksek oranlarda maruz kalması astım şikayetlerinde artışa neden olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir" şeklinde konuştu.