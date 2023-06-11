Bu rakama dikkat! Alzheimer’a en çok bu yaştakiler yakalanıyor…

Derneğin yaptığı açıklamada; 75 yaşın üzerindeki bir kişinin bunama geliştirme olasılığı, 75 yaşın altındaki bir kişiye göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Verilere göre; 65 ila 69 yaş arasındaki kişilerde yaklaşık 100 kişiden ikisinde bunama olacaktır.
Bir kişinin bunama riski, 69 yaşından sonra her beş yılda bir kabaca iki katına çıkar. 90 yaşın üzerindeki kişilerde, her 100 kişiden yaklaşık 33'ünde bunama tespit edilebiliyor.
Alzheimer Derneği; bir kişinin ne kadar uzun yaşarsa, bunama geliştirme riskinin konusunda o kadar çok zamanı olduğunu açıkladı.
Yaşlanma, demans için bir risk faktörüdür, çünkü demansın gelişimine katkıda bulunan diğer koşullara sahip olma olasılığı artar. Örnekler arasında yüksek tansiyon ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi bulunur.
Yaşlılığın yanı sıra, demansın gelişmesine katkıda bulunan başka faktörler de vardır. Ebeveynden çocuğa geçebilen ailesel bir bunama geni vardır.
Bu nedenle, bir ebeveynin bunama için ailesel bir geni varsa ve bunama gelişirse, çocuklarında da bu durumu geliştirme şansı yüzde 50'dir.
Dernekten yapılan açıklamada; bu genlerin yaklaşık üç frontotemporal demans vakasından birinin nedeni olabileceği bildirildi. Ayrıca bunama için 20 "risk geni" vardır, ancak bunlar "kişinin bunama riskini çok az artırır."
Demans için en önemli risk geni, apolipoprotein E (APOE) olarak adlandırılıyor. APOE geninin belirli versiyonları (varyantları), bir kişiyi, genin bu versiyonuna sahip olmayan insanlara göre Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını dört kata kadar daha fazla yapabilir.
Demans geliştirme riskinizi en aza indirmenin en iyi yollarından biri, insanlarla sosyal olarak bağlantı kurmak, beyni aktif tutmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Demans geliştiriyor olabileceğinizden endişeleniyorsanız, bir doktor randevusu alın.