Bu rakama dikkat! Alzheimer’a en çok bu yaştakiler yakalanıyor…

Derneğin yaptığı açıklamada; 75 yaşın üzerindeki bir kişinin bunama geliştirme olasılığı, 75 yaşın altındaki bir kişiye göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Verilere göre; 65 ila 69 yaş arasındaki kişilerde yaklaşık 100 kişiden ikisinde bunama olacaktır.

Bir kişinin bunama riski, 69 yaşından sonra her beş yılda bir kabaca iki katına çıkar. 90 yaşın üzerindeki kişilerde, her 100 kişiden yaklaşık 33'ünde bunama tespit edilebiliyor.

Alzheimer Derneği; bir kişinin ne kadar uzun yaşarsa, bunama geliştirme riskinin konusunda o kadar çok zamanı olduğunu açıkladı.