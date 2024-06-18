Bu saatte dışarı çıkmayın! "Ölümcül tehlike" taşıyor...

Uzun süre güneş altında kalanlarda genellikle baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk meydana geldiğini ifade eden Akıl, bu durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini dile getirdi. Akıl, "Tarım işçileri, pazarda veya karayollarında çalışanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Uzun süreli güneşe maruz kalıyorlar. Uzun süreli kalma durumda, sıvı tüketimi de kişi de azalırsa risk oluşturur." dedi.

GÜNEŞ ÇARPMASI ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş ise vatandaşlara, güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Bölgede özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara maruz kalındığını belirten Ertaş, "Isı artışı güneş çarpmalarına yol açabiliyor çünkü vücudun ısısı çok arttığı zaman buna bağlı olarak vücudun savunma mekanizmaları yetersiz kalıyor. Bu da çok ciddi anlamda sıvı kaybına neden oluyor. Sıvı kaybı da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor." ifadelerini kullandı.