Bu şekilde oturmak sinir sıkışmasına neden oluyor!

Günlük rutininizde farkına varmadan çok sık yaptığınız bir davranışın aslında uzun dönemde önemli hasarlar oluşturacağını size belirtmek istiyorum. Nasıl ayak ayak üstüne atılmamalıysa, dirseklerde masaya dayanmamalıdır! Özellikle masa başında çalışanlar, dirseklerini masaya yaslayanlar, ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar. Aman dikkat !

Peki uzun süre dirseklerimizi masaya yasladığımızda ne oluyor da aman dikkat diyoruz ? Cevap çok net : Sinir sıkışması oluyor.

Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur.

Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim sizler için daha da önem arz ediyor.