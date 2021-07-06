Bu şekilde tüketmeyin! Dişleri sarartıyor...

Sarı tonlara sahip dişlerden kurtulmanın aslında hiç beklemediğiniz basit bir yöntemi olabilir. Hayatınızdaki bazı tüketim ve bakım alışkanlıklarını değiştirerek tüm bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o yöntemler…

BUZLU ÇAY

Şekerli olan asitli ve asitsiz içecekler, dişlerinizdeki mine tabakasını parçalayabilir. Fakat buzlu çay, aksine inci gibi beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olabilir. Buzlu çayların çoğu, çileklerde de bulunan ve güçlü ağartma özelliklerine sahip organik bir bileşik olan malik asit içerir. Aynı zamanda tükürük üretimini artırarak diş çürümesine karşı savaşmaya ve renk değişikliğini önlemeye yardımcı olur.

FAZLA YÜZMEK

Kendinizi adamış bir yüzücüyseniz ve haftada 6 saatten fazla bir havuzda vakit geçiriyorsanız, dişlerinizde kahverengimsi bir oluşum fark edebilirsiniz. Yüzdüğünüzde istemeden ağzınıza su girebilir ve havuz suyundaki tüm kimyasallar dişlerinizde lekelere neden olabilir. Klor, sudaki bakterileri yok etmeye yardımcı olurken dişlerinizi sararabilir veya kahverengiye çevirebilir. Üstelik diş minesini zayıflatarak dişlerinizi aşırı hassas hale getirebilir.

AĞIZ BAKIM SUYU

Ağız bakım suları, size ferah bir nefes verebilir. Ancak bir sonraki şişenizi almadan önce etiketleri kontrol etmeye unutmayın. Gargara içindeki bazı bileşenler, gıdalardaki lekeleyici bileşiklerle reaksiyona girebilir ve dişlerinizi parlatmak yerine rengini matlaştırabilir. Ağız bakım rutininizi gargara olmadan hayal edemiyorsanız, klorheksidin veya okaliptol bileşenleri içermeyen türleri tercih edin ve sadece uyumadan önce ağzınızı çalkalayın.

BAHARATLAR

Yemeğinizi baharatlamak yemeklerinize lezzet ve çeşitli aromalar katacaktır, ancak dişlerinizi beyaz tutmak istiyorsanız bazı baharatları sınırlamanız gerekebilir. Köri gibi bazı yüksek pigmentli baharatlar dişlerinizi lekeleyebilir ve sarımsı hale getirebilir. Sade yemeklerin tadını sevmiyorsanız, yemeğinizi kekik, zerdeçal veya tarçın gibi diş sağlığınıza fayda sağlayabilecek baharatlar deneyebilirsiniz.

STRES

Çok fazla baskı altında olduğumuzda stresi azaltmak için içgüdüsel olarak dişlerimizi gıcırdatabiliriz. Bunu sürekli yaptığımızda, farkında bile olmadan dişlerimize zarar veriyor olabiliriz. Size baş ağrısı ve çene ağrısı vermenin yanı sıra, gıcırdatma diş minesini zayıflatarak dişlerinizin sararmasına ve kırılgan olmasına neden olabilir.