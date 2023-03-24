Bu sese dikkat! Tansiyon hastası yapıyor

Birkaç çalışma, trafik sesine maruz kalma ile artan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) riski arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, gürültünün veya yüksek trafik seviyelerine bağlı hava kirliliğinin daha büyük bir rol oynayıp oynamadığı hala belirsiz. Ayrıca, bu çalışmalar kesitseldi: trafik gürültüsü ve hipertansiyonun bağlantılı olduğuna dair kanıt sağlarken, açık bir nedensel ilişki gösteremediler.

Yöntem , Avrupa vatandaşlarının çeşitli gürültülere maruz kalma düzeylerini değerlendirmek için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir model olarak araştırma havuzunda yerini alıyor.

Çin'deki Pekin Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Birleşik Krallık Biobank'tan yaşları 40 ila 69 arasında değişen ve hipertansiyonu olmayan 240.000'den fazla kişiden alınan verileri analiz ederken, ikamet adreslerine ve Ortak Gürültü Değerlendirmesine dayalı olarak yol trafik gürültüsünü tahminini değerlendirdi.

"HİPERTANSİYON RİSKİ DAHA YÜKSEK"

Araştırmacılar, ortalama 8,1 yıllık takip verilerini kullanarak, yalnızca karayolu trafik gürültüsüne maruz kalan bireylerin hipertansiyon geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu değil, aynı zamanda bu riskin, yaşanan gürültü düzeyleriyle orantılı olarak arttığını da buldular. Bu ilişki, hava kirliliğine maruz kalma ayarlandıktan sonra bile sağlamdı.

Pekin'de Mesleki ve Çevresel Sağlık Bilimlerinde yardımcı doçent olan ve çalışmanın yazarı Jing Huang, "Karayolu trafik gürültüsü ve trafikle ilgili hava kirliliği çevremizde bir arada var oluyor" açıklamasında bulundu. Bu nedenle toplam çevreden ziyade karayolu trafik gürültüsünün bağımsız etkilerini keşfetmek gerektiğini de sözlerine etkiledi.