Bu tarif ömrü uzatıyor! Bu iki besini birlikte tüketirseniz etkilerine inanamayacaksınız!

Birkaç malzeme ile yapılacak gıda kombinasyonları, kanseri önleme konusunda etkili bir çözüm, kalp hastalıklarını önleme yardımcı ya da nörolojik hastalıklara tedavi olarak kullanılabilecek etkili bileşenler olarak yararlanılabiliyor. İşte birlikte tüketmeniz gereken gıda kombinasyonları…
GIDA KOMBİNASYONLARININ FAYDALARI
Her gıdanın tüketildiğinde bireysel yararları olsa da birlikte tüketildikleri gıdalar ile daha etkili olmaları sağlanabilir. Uzmanlar tarafından önerilen belirli karışımlar sağlığınız üzerinde çok daha büyük etkiler yaratabilir. Yeme alışkanlıkları kadar neyin ne ile birlikte tüketildiği de oldukça önemlidir. Belirli gıda kombinasyonları size iltihabı azaltmak, diyabet ve kalp hastalığını önlemek veya menopoz belirtilerini azaltmak gibi konularda yardımcı olabilir.
Yapılan araştırmalar yetişkinlerin yüzde 54'ünün farklı gıdaları kombinleme konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını gösterirken yüzde 31'i ise gıdaları birlikte tüketmenin daha yararlı olabileceğinin bilincinde olmadığını gösteriyor. Uzmanlar ise besinleri akıllıca bir şekilde birlikte tüketmenin vitamin ve mineral alımında büyük rol oynamasının yanı sıra sağlığı korumada önemli bir yere sahip olduğunu altını çiziyor.
BİRLİKTE TÜKETİLMESİ GEREKEN 10 SÜPER GIDA KOMBİNASYONU
Somon ya da karides ile körili badem
Bu kombinasyon tüm kronik hastalıkların temelinde olan vücuttaki iltihabı azaltmak konusunda oldukça etkilidir. Yağlı balık (somon, sardalya, uskumru gibi) omega 3 kaynağı olurken körinin içeriğindeki zerdeçal muhteşem bir kurkumin kaynağıdır.
Bu körili balığın içeriğindeki omega 3 yağ asitleri ile kurkumin, tek başına olduklarından çok daha etkili bir anti-inflamatuar bileşimi ortaya çıkarır. Vücuttaki iltihabı azalttığı gibi kalp hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığa yakalanma riskini de azaltır.
Badem ve böğürtlenli yulaf
Kalp krizi riskini minimuma indirecek bu karışım, badem sayesinde flavonoid olarak adlandırılan yüksek miktarda antioksidan ve böğürtlenle C vitamini bakımından zengin bir içerik ile güçlü kombinasyon oluşturur.
Bademin kabuğu yüksek flavonoid içerirken böğürtlenin içeriğindeki C vitamini ile etkileşime girerek LDL kolestrolünün oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olur. Kalp hastalıklarında önemli rol oynadığı bilinen LDL kolesterolünün oksidasyonun azalması bu sayede kalp krizi riskinin de önüne geçer.
Zeytinyağlı domates, avokado ve fesleğen salatası
Likopen içeriği yüksek bir gıda olan domates il zeytinyağını birlikte tüketmek hem kalp hem de prostat sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
Likopen, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltan güçlün bir antioksidandır. Aynı zamanda prostat sağlığının düzeltmesi ve var olan hastalıkları gidermesi ile de ilişkilendirilmektedir. Domatesi zeytinyağ gibi zengin yağlarla birleştirdiğinizde ise emilime yardımcı olarak maksimum likopen alımı sağlanır. Zeytinyağı, iltihabı azaltmak ve HDL adlı kolesterolü arttırarak kalp sağlığına olumlu etkiler sağlamak gibi birçok yarara sahiptir.
Probiyotik yoğurt ve muzlu kahvaltılık smoothie
Probiyotik yoğurt, muzun içerisindeki probiyotiklerle birleşerek sağlıklı bir mikrobiyota sağlar ve kemik sağlığını destekler. Probiyotik yoğurdun içerisindeki lactobacillus gibi sağlıklı bakteriler, bağırsaktaki iyi ve kötü bakteri dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Bağırsak, besinlerin parçalanma ve emilerek vücuda iletilmesinde en önemli rolu oynayan kısım olarak bağışıklık üzerinde de muazzam etkileri bulunur. Muz ilavesi ise bu karışıma inülin olarak bilinen probiyotiği ekleyerek bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesinin sağlanmasına yardımcı olarak besinlerden alınan vitamin ve mineralleri maksimum seviyeye çıkarır.
Peynirli ve üzümlü kırmızı soğan salatası
Siyah üzüm muhteşem bir antioksidan olan kateşin içeriği ile soğanla desteklenerek kalp sağlığını ve kan basıncını destekler. Kateşin aynı zamanda kalp ve dolaşım bozukluklarını önlemeye, kilo kaybını desteklemeye yardımcı bir antioksidan olarak bilinir. Soğan ve üzüm ile birlikte tüketildiğinde kan pıhtılarının oluşumunu önler ve kalp sağlığını iyileştirir. Araştırmalar bu kombinasyonun kan dolaşımını düzenleyerek kardiyovasküler hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olduğunu göstermiştir.
Elma ve cevizli ıspanak salatası
Flavonoid bakımından zengin elma ile yeşil yapraklı ıspanak, roka ve lahana gibi sebzelerin içeriğindeki diyet nitrat birlikte tüketildiğinde bilişsel işlev ve ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.
Çalışmalar flavonoid ile nitrat kombinasyonunun nitrik oksit üretimini arttırdığını gösterirken bu durumun bilişsel işlevi ve ruh halini iyileştirmede önemli rol oynadığı bilinmektedir. Ayrıca dilerseniz salataya pancar da ekleyerek diyet nitrat seviyesini daha da arttırabilirsiniz.
Karabiberli, zerdeçallı tavuk
Karabiber zengin bir piperin kaynağı iken zerdeçal ise kurkumin bakımından zengindir. Birlikte tüketildiğinde eklem sağlığını korumada oldukça etkili oldukları bilinmektedir. Birçok araştırmaya konu olan zerdeçaldaki kurkumin, vücutta emilmesi zor bir madde olsa da karabiberle birlikte tüketildiğinde emilimi kolaylaşarak artış gösterir. Bu sayede birbirlerinin etkisini arttırarak eklem sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratırlar.
Kırmızı biberli siyah fasulye
Siyah fasulye muhteşem bir demir kaynağı iken kırmızı biber de C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu kombinasyon özellikle halk arasında kansızlık olarak da bilinen demir eksikliği anemisinde oldukça etkilidir.
Dünya genelinde de oldukça yaygın olan demir eksikliği anemisi, besinlerde az miktarda demir bulunması ve emiliminin az olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak C vitamini ile birlikte tüketilen demir içerikli besinler, vücutta daha kolay emildiği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle bitkisel demir kaynağı olarak bilinen fasulye, bakliyat, mercimek ve koyu yeşil yapraklı sebzeler ile kuruyemişler ve kuru meyveleri zengin bir C vitaminiyle birlikte tüketmek çok daha etkili olacaktır.
Ballı sarımsaklı zencefil ve zerdeçallı salata sosu
Sarımsaktaki fenoller ile balın bileşimi üst solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Tek başına da antibakteriyel olarak bilinen bal ve sarımsağın kombinasyon halinde tüketildiğinde, bakterilerin çoğalması üzerinde daha etkili oldukları belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar üst solunum yolu enfeksiyonları üzerinde oldukça etkili olacak bu kombinasyonun antibiyotiklere alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğini öne sürmektedir.
Zeytinyağlı domatesli avokado ve nohut salatası
Zengin likopen kaynağı domates ve zeytinyağının birlikte tüketimi kalp sağlığı ve prostat sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kalp sağlığını destekleyen likopen, domatesin içeriğinde bol miktarda bulunur. Zeytinyağı ile birleştiğinde emilimi artarak daha etkili bir besin kaynağına dönüşerek hem kalp hem de prostat sağlığını korumada yardımcı olur.