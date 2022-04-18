Bu tarif ömrü uzatıyor! Bu iki besini birlikte tüketirseniz etkilerine inanamayacaksınız!

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BİRLİKTE TÜKETİLMESİ GEREKEN 10 SÜPER GIDA KOMBİNASYONU Somon ya da karides ile körili badem Bu kombinasyon tüm kronik hastalıkların temelinde olan vücuttaki iltihabı azaltmak konusunda oldukça etkilidir. Yağlı balık (somon, sardalya, uskumru gibi) omega 3 kaynağı olurken körinin içeriğindeki zerdeçal muhteşem bir kurkumin kaynağıdır. Bu körili balığın içeriğindeki omega 3 yağ asitleri ile kurkumin, tek başına olduklarından çok daha etkili bir anti-inflamatuar bileşimi ortaya çıkarır. Vücuttaki iltihabı azalttığı gibi kalp hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığa yakalanma riskini de azaltır.

Badem ve böğürtlenli yulaf Kalp krizi riskini minimuma indirecek bu karışım, badem sayesinde flavonoid olarak adlandırılan yüksek miktarda antioksidan ve böğürtlenle C vitamini bakımından zengin bir içerik ile güçlü kombinasyon oluşturur. Bademin kabuğu yüksek flavonoid içerirken böğürtlenin içeriğindeki C vitamini ile etkileşime girerek LDL kolestrolünün oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olur. Kalp hastalıklarında önemli rol oynadığı bilinen LDL kolesterolünün oksidasyonun azalması bu sayede kalp krizi riskinin de önüne geçer.