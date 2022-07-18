Bu tehlikeye dikkat! Her gün kullanıyoruz: Tat alma duyusunu yok ediyor

Ağız ve diş temizliği için kullanılan ağız bakım suları ile ilgili olarak Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, "Ağız bakım sularını 3 ya da 4 haftayı geçmeyecek şekilde kullanmasını öneriyoruz. Çünkü faydasından çok zararı olabilir. Özellikle tat alma duyusunu olumsuz etkileyebiliyor" dedi. Parlak ayrıca yalnız diş hekimi tavsiyesi ile kullanılmasının doğru olacağının da altını çizdi.



Ağız ve diş sağlığı için günlük olarak diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi rutinlerin yanına ağız bakım suları da eklendi. Özellikle son yıllarda her gün diş fırçalama sonrası kullanım alışkanlığının artması ile ilgili olarak Diş Protez Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak uyarılarda bulundu. Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, rutin kullanımının doğru olmadığını, diş hekimi tavsiyesi doğrultusunda ve en fazla 3-4 haftayı geçmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Sürekli kullanılması durumunda dişlerde kahverengi lekelenmeler oluşabileceği gibi tat alma duyusunun da azalmasına sebep olabileceğini vurgulayan İbrahim Barış Parlak, "O yüzden rutin olarak kullanmaktan ziyade diş hekimi tavsiyesi üzerine ve belirtilen zamanlarda kullanmakta fayda var" dedi.



Ağız ve diş sağlığı konusunda ağız bakım sularının yardımcı olarak kullanılabileceğini dile getiren Barış Parlak, "İlk önce mekanik temizlik önemli. Yani diş fırçalamak, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı diş temizliğinde olmazsa olmazlarımızdır. Bunların dışında ağız bakım suyunu yardımcı olarak kullanmaktayız. Ağız bakım sularının tabi ki de faydası var. Diş eti hastalıklarını engellemeye yardımcı, diş çürüklerini yani dişin en dış tabakası olan mine dokusunu güçlendirici etkiye sahip. Ayrıca ağız kokusunu da iyi geliyor" şeklinde konuştu.