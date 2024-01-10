Bu yöntem sayesinde grip olanlar hızla iyileşiyor!

Üst solunum yolu enfeksiyonları; soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve farenjit gibi hastalıkları kapsıyor. Bu enfeksiyonlar, genellikle virüs veya bakteri kaynaklı oluyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sağlığımız üzerindeki etkileri bazen çok hafif seyirli olurken, bazen de ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Medikal tedavilerin yanı sıra, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele ve iyileşme sürecinde beslenme de büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Deniz Pirçek, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı beslenme önerilerinde bulundu.

Pirçek, bağışıklığı destekleyen ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede önemli rol oynayan beslenme programı hakkında şu bilgileri verdi:

BOL SIVI TÜKETİLMELİ

"Su, bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları gibi sıvıları bolca tüketmek, vücudu nemli tutar ve iyileşmeyi hızlandırır.

ANTİOKSİDAN İÇEREN SAVAŞÇI BESİNLER

C vitamini içeren portakal, mandalina, çilek, kivi, brokoli, kuşburnu gibi besinler, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonla savaşta yardımcı görev üstlenir.

ZENGİN PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİLMELİ

Protein, vücuttaki hücrelerin onarımına yardımcı olur. Tavuk, balık, yumurta, baklagiller ve yoğurt gibi protein açısından zengin besinleri tercih edebilirsiniz.

BAHARAT TÜKETİMİNE DİKKAT

Zencefil, sarımsak, soğan gibi baharatlar, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunma mekanizmalarını destekler. Ancak bazı durumlarda baharatlı yiyecekler boğaz tahrişine neden olabilir. Bu nedenle, rahatsızlıklar devam ettiğinde baharatlı yiyecekleri sınırlamak faydalı olabilir.

YOĞURT VE PROBİYOTİKLER BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER

Yoğurt gibi probiyotik içeren besinler, bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

DOĞAL YÖNTEMLER

Bal, boğazı yatıştırabilir ve antiseptik özelliklere sahiptir. Zencefil çayı ise antienflamatuar etkileriyle bilinir. Enfeksiyonlara karşı; istenilen miktarda taze zencefil bir kavanoza rendelenir. Üzerine bal ve limon suyu eklenerek buzdolabında bekletilir. Gün içinde 1-2 bardak ılık suya eklenerek tüketilebilir.

DİNLENMEK İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIR

İyi bir beslenme programının yanında yeterli dinlenme, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Vücut, dinlenme sırasında enerjisini enfeksiyonla mücadele için kullanır. Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, özellikle herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız, bir sağlık profesyoneli ve beslenme uzmanının önerilerine uygun davranmanız önemlidir."