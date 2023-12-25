Budd Chiari Sendromu Nedir? Budd Chiari Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Karaciğerden kan akışını engelleyen Budd Chiari sendromu, bazı semptomlar ile ortaya çıkar. "Hepatik Ven Trombozu" (HVT) olarak da bilinir ve karaciğerdeki kanı, damarlardan inferior vena kavaya (IVK) ulaştıran küçük-büyük damarların hemen her yerinde oluşabilir. Başta "Behçet hastalığı" olmak üzere bazı sağlık sorunları bu duruma zemin hazırlar. Budd Chiari sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler araştırmakta fayda vardır.

Budd Chiari Sendromu Nedir?

Tıp dilinde "Hepatik Ven Trombozu" (HVT) olarak da bilinen Budd Chiari sendromu, ender görülen rahatsızlıklardan biridir. Karaciğerden kan akışına engel olan bir damar tıkanıklığını ifade eder. Hepatik kanı, damarlar yoluyla ana geniş toplardamar olan inferior vena kavaya (IVK) taşıyan venlerde (damarlar) oluşur. Yaygın görülen nedenlerin başında, hepatik damarlarda tromboza sebep olan etkenler gelir.

Türkiye'de sık görülen Behçet hastalığı, myeloproferatif hastalıklar, edinsel hiperkoagülabilite ya da hereditere sebep olan hastalıklar, bazı tümörler, enfeksiyonlar ve damarsal bozukluklar Budd Chiari sendromunun gelişmesine yol açabilir. Bazı vakalarda ise herhangi bir nedene rastlanmayabilir ve buna, "idiyopatik Budd Chiari sendromu" adı verilir. Sebebi her ne olursa olsun tedavi edilmediği takdirde karaciğer yetmezliğine bağlı ölüme veya portal hipertansiyona neden olabilir.

Budd Chiari Sendromu Belirtileri Neler?

Karaciğerdeki kan damarlarını olumsuz etkileyen bir tıkanıklık olan Budd Chiari sendromunu anlamayı sağlayan bazı belirtiler bulunur. Bu semptomlardan biri veya birkaçı görüldüğünde muhakkak uzman bir doktora başvurulmalıdır. Bunun için bir hematolog, hepatolog veya radyologdan randevu alınmalıdır. Yapılan tetkikler ve teşhis sonucunda medikal veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi mümkündür. Budd Chiari sendromunun başlıca belirtileri arasında ise şunlar yer alır: