Büyüyen tehlike: Çocuk nefreti!





SINIRSIZ VE KURALSIZLIK OLMAMALI

Olaya diğer bir açıdan bakmak gerekirse tabii ki çok sınırsız ve kuralsız yetişen çocukları bu grubun içine dahil etmiyorum. Aşırı rahat anne baba tutumları olan ailelerde çocuklar sınırsız bir şekilde başkalarının alanlarını ihlal edebiliyorlar. Bunun pek çok örneğini yaşam içinde yaşıyoruz. Örneğin; muayenehaneme gelen altı yaşındaki bir erkek çocuk, izinsiz ve kontrolsüz biçimde masamın çekmecelerini açıp yine izinsiz onları alıp annesinin çantasına koymuştu. Burada sınır probleminden söz etmek çok doğru olacaktır. Fakat, buna benzer durumlarda çocuğu uyarmanın yolu şiddete ve aşağılamaya başvurmak olmamalı. Çocukta yara açmamak adına daha anlayışlı bir şekilde durumu anne babasından yardım isteyerek ve beden dilimizi, bakışlarımızı, ses tonumuzu makul boyutlara indirgemek daha doğru olacaktır."







YELDA TAN / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk nefreti çok ciddi ve uç bir durum

- Çocuğa, çocuk sesine bile tahammül edememenin altında nasıl bir psikoloji yatıyor?

- Toplum olarak gün geçtikçe birbirimize toleransımızın azaldığı, kolayca sinirlenildiği, acımasız eleştirilerin rahatlıkla yapılabildiği hatta şiddet boyutuna varabilecek davranışlarda bulunulabildiği aşikâr. Hal böyle olunca bu durumdan çocuklarımız da payını alabiliyor. Küçücük bir çocuğun çıkarttığı sese ya da yaptığı hareketlere aşırı tepki vermek kuşkusuz sağlıklı bir davranış örüntüsü değildir. Kişinin içinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı kendisini rahatsız edecek herhangi bir durum -çocuk sesi gibi son derece masum bir durum bile- çok farklı ve yıkıcı davranışlar göstermesine sebep olabilir. Yapısal olarak bazı insanlar çocuk sesinden ya da yaptıkları bazı davranışlardan çok rahatsız olabilmektedirler. Bu kişilerle yapılan görüşmede kendilerini bildiklerinden beri çocuklara pek tahammül edemediklerini, baş etmekte zorlandıklarını ancak çocuklara düşman olmadıklarını belirtmektedirler. Bazıları ise yetiştirilme tarzından dolayı çocuğa fazla ilgi gösterilmemesi gerektiğini düşünerek çocuğun ses çıkarmasını ufak tefek yaramazlıklar yapmasını aşırı tepki ile karşılayabilmektedirler. Bir kısım ise içinde bulunduğu ruhsal durumdan dolayı örneğin depresyon, anksiyete bozukluğu gibi durumlardan ötürü toleransı azaldığı için yine sese ve olumsuz en ufak bir davranışa bile tahammül edememektedir. Burada sayamayacağımız kadar çok psikiyatrik durum kişinin çocuklarla baş etme becerilerini bozup kişinin olumsuz davranışlarda bulunmasına yol açabilir.

- Çocuğa tahammülsüzlüğün nefret boyutuna ulaştığını işaret eden davranışlar nelerdir?

- Eğer kişi gerçekten çocuklardan nefret ediyorsa bunu en ufacık ve doğal çocuk davranışına tahammülsüzlük olarak yansıtabilir.

Örneğin çocuğun ağladığı ya da hareketli olduğu bir ortamda çok gerilebilir ve o ortamı terk etmek isteyebilir. Çocuğu, eğer çocuk algılayabilecek yaşta ise uyarabilir ya da ailesini ikaz edebilir. Bu uyarılar hakaret ve aşağılayıcı tutumlar içerebilir en son aşama ise çocuğa şiddet uygulamak şeklinde olabilir.