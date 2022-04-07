Çaresi bulunuyor mu? Alzheimer’a neden olan 42 gen tespit edildi

Cardiff Üniversitesi'ndeki Demans Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi Julie Williams, yaptığı açıklamada, Alzheimer araştırması alanında çığır açan bu çalışmanın 30 yıllık bir sürecin sonucu olduğunu belirtiyor. Sigara, egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı faktörlerinin hastalık gelişimindeki etkili olduğu bilinse de, Alzheimer riskinin %60 ila %80 oranında genetiğe dayalı olduğu bildirildi.
Daha önce bilinmeyen genlerin yanı sıra bilinen APOE e4 geni, yıkıcı sonuçlarla beyinde biriken iki ayırt edici protein amiloid beta ve tau'nun gelişiminin hastalığın ilerlemesinde oldukça etkili olduğunu belirtiyor.
"UMUT VERİCİ ÇALIŞMA VERİLERİ"
Araştırmanın başındaki bilim insanı Susan Kohlhaas, Alzheimer hastalığının risk genlerinin kapsamlı bir listesi oluştumanın yapboz parçalarını bir araya getirmek gibi olduğunu dile getiriyor. Bu çalışma, tam resmi vermese de ilerideki gelişmeler için tam bir çerçeve oluşturduğunu belirtiyor.
Çalışmada, yeni keşfedilen genlerin bir kısmı, vücutta proteinler arasında iltihaplanma ve bağışıklık sisteminin beyin hücrelerine nasıl zarar verebileceğini yöneten ayrıntılı reaksiyonların bir haritasını sunuyor.
Pazartesi günü Nature Genetics adlı dergide yayınlanmış olan bu çalışmada tanımlanan yeni risk varyantlarının Alzheimer hastalığının ilerlemesi ile yakından ilişkili olduğu bildirildi.
"KESİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLUŞTURMAK İÇİN YENİ BİR YOL HARİTASI"
Uzmanlar, keşfin bilim insanlarına ölümcül bir sonuca neden olan Alzheimer'ın riskini azaltabilecek tedaviler, ilaçlar ve hatta yaşam tarzı değişiklikleri için yeni bir yol haritası sunacağı konusunda önemli umut verici açıklamalarda bulundu.
Florida Atlantik Üniversitesi Schmidt Tıp Fakültesi'ndeki Beyin Sağlığı Merkezi'nde Alzheimer Önleme Kliniği yöneticisi Dr. Richard Isaacson, bu çalışmanın sonunda Alzheimer hastalığını daha kesin bir şekilde tedavi oluşturmak için daha fazla araç sağlayabileceğini belirtiyor.