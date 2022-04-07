Çaresi bulunuyor mu? Alzheimer'a neden olan 42 gen tespit edildi

Alzheimer hastalığına neden olan farklı 42 gen tespit edilerek, hastalığa neden olan bugüne kadarki en büyük genetik risk çalışması yapıldı. Bu verilerin ilerleyen dönemlerde Alzheimer hastalığıyla mücadelede çok büyük yararlar sağlayacağı bildiriliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.04.2022 15:08

Cardiff Üniversitesi'ndeki Demans Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi Julie Williams, yaptığı açıklamada, Alzheimer araştırması alanında çığır açan bu çalışmanın 30 yıllık bir sürecin sonucu olduğunu belirtiyor. Sigara, egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı faktörlerinin hastalık gelişimindeki etkili olduğu bilinse de, Alzheimer riskinin %60 ila %80 oranında genetiğe dayalı olduğu bildirildi. Daha önce bilinmeyen genlerin yanı sıra bilinen APOE e4 geni, yıkıcı sonuçlarla beyinde biriken iki ayırt edici protein amiloid beta ve tau'nun gelişiminin hastalığın ilerlemesinde oldukça etkili olduğunu belirtiyor.

"UMUT VERİCİ ÇALIŞMA VERİLERİ" Araştırmanın başındaki bilim insanı Susan Kohlhaas, Alzheimer hastalığının risk genlerinin kapsamlı bir listesi oluştumanın yapboz parçalarını bir araya getirmek gibi olduğunu dile getiriyor. Bu çalışma, tam resmi vermese de ilerideki gelişmeler için tam bir çerçeve oluşturduğunu belirtiyor. Çalışmada, yeni keşfedilen genlerin bir kısmı, vücutta proteinler arasında iltihaplanma ve bağışıklık sisteminin beyin hücrelerine nasıl zarar verebileceğini yöneten ayrıntılı reaksiyonların bir haritasını sunuyor. Pazartesi günü Nature Genetics adlı dergide yayınlanmış olan bu çalışmada tanımlanan yeni risk varyantlarının Alzheimer hastalığının ilerlemesi ile yakından ilişkili olduğu bildirildi.