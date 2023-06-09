Çay Kansızlık Yapar Mı? Siyah Çay Kansızlık ve Demir Eksikliği Yapar Mı?

Çayın kansızlığa neden olup olmadığı merak edilen konulardan biridir. Çay kansızlık yapar mı sorusuna cevap bulmak adına sağlık kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Siyah çay kansızlık yapar mı ya da çay demir eksikliği yapar mı soruları da konunun merak edilen ayrıntıları arasındadır. Çay her ne kadar yaygın olarak tüketilse de bir kısım zararlı etkileri de söz konusudur. Çay içmek demir eksikliğine sebep olur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Çay Kansızlık Yapar Mı?

çay, özellikle bizim toplumumuzda yaygın olarak tüketilen bir içecektir. Çayın aşırı tüketilmesi halinde kansızlık problemi ortaya çıkabilir. Çayın içerisinde de kahvede olduğu gibi tanin adı verilen bir madde bulunur. Bu da kansızlık ve demir eksikliği başta olmak üzere bir kısım sorunlara neden olabilir. Aşırı çay tüketilmesi halinde vücuttaki demir miktarındaki azalma % 80'leri bulabilir.

Çay İçmek Demir Eksikliğine Sebep Olur Mu?

Çayın çok fazla tüketilmesi, demir eksikliğine neden olur. Uzmanlar tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalar incelendiğinde, bir kişinin günlük tüketeceği çay miktarının 4 bardaktan fazla olmaması gerektiği tavsiye edilir. 4 bardak üzerinde çay tüketiminde her içilen 1 bardak çay için ekstra 1 bardak su içilmesi önerilir. Çayın zararlı etkilerinden biri de su tüketimini azaltmasıdır. Konu ile ilgili gerekli hassasiyet gösterildiğinde çayın zararlı etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.