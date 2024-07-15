Çaya 3 adet atıp bir hafta boyunca için! Antibiyotik etkisi gösteriyor...

Karanfilde bulunan bileşikler, özellikle eugenol, yüksek antioksidan özelliğe sahiptir ve bu sayede karanfilli çay yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar ise hücrelerimizin hasar görmesini engeller ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye destek olur. İçerdiği yüksek antioksidan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi ağız sağlığını destekleyen doğal bir mucizedir.
Anti-inflematuar etkisi bulunur. Sindirim sistemini iyileştirme etkisi de vardır. Şişkinlik, gaz ve mide ağrılarını hafifletir. Karanfil mide asidini düzenlemeye yardımcı olarak sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar.
Karanfil aynı zamanda antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu sayede vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun direncini artırarak grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.
DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ
Diş ve baş ağrılarını hafifletmede etkili olan karanfil, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısı ya da diş ağrısı çekiyorsanız ilaç almadan bu süreci geçirmek isteyenler için karanfil iyi bir alternatiftir. Antiseptik özelliği sayesinde ise ağız kokusunu gidermede son derece etkilidir.
Karanfil, iltihaplanmayı azaltıcı özelliğe sahiptir. Bu sayede eklem ağrılarına iyi gelir. Karanfilli çay soğuk algınlığı sonrası oluşan öksürüğü de kesme özelliğine de sahiptir.
KARANFİLLİ ÇAY NASIL HAZIRLANIR?
2 su bardağı su
3 adet karanfil
1-2 çay kaşığı siyah çay veya yeşil çay (isteğe bağlı)
Bal veya limon (isteğe bağlı)
Yapılışı:
İlk olarak, 2 su bardağı suyu bir çaydanlıkta
Su kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içerisine karanfili ve çayı ekleyin. Karanfillerin daha yoğun bir aroma ve lezzet vermesi için hafifçe ezebilirsiniz.
Karanfilleri suyun içerisinde 5-10 dakika boyunca demlemeye bırakın. Bu süre, karanfilin özlerini suya salması için yeterlidir.
Demleme süresi tamamlandıktan sonra karanfilli çayı bir süzgeç yardımıyla süzün.
Çayınızı bal veya limon ile tatlandırabilirsiniz
Herhangi bir bitkisel çayı düzenli olarak tüketmeden önce bir sağlık çalışanına danışmanız son derece önemlidir. Oluşabilecek herhangi bir alerjik reaksiyona karşı tüketmeden önce doktorunuzdan onay almanız tavsiye edilir…