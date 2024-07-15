Çaya 3 adet atıp bir hafta boyunca için! Antibiyotik etkisi gösteriyor...





DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ

Diş ve baş ağrılarını hafifletmede etkili olan karanfil, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısı ya da diş ağrısı çekiyorsanız ilaç almadan bu süreci geçirmek isteyenler için karanfil iyi bir alternatiftir. Antiseptik özelliği sayesinde ise ağız kokusunu gidermede son derece etkilidir.