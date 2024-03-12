Cerrahların yerini robotlar mı alacak? “Doktorlarla hastalar arasına teknoloji giriyor”





ROBOT, CERRAHI UNUTTURUYOR MU?

Derneğin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat tedavisinde robotik cerrahinin popüler hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilen, robotla ameliyatların ardından hastalarla aralarındaki vicdani bağı kaybetmeye başladıklarını belirterek şöyle dedi: "Yeni bir dönem başlıyor. Gelişen teknoloji cerrahın kişiliğini ortadan kaldırıyor, cerrahı unutturuyor. Doktorlarla hasta arasına teknoloji giriyor. Doktorluğun felsefesi değişiyor. Gelişen teknoloji mi? Doktorlar mı? Önümüzdeki dönem için bu bağı unutturmamak lazım ya da eşit ve vicdani koşullar oluşturmak lazım. Benim bu kongreden aldığım en önemli ders buydu."







AMELİYATI HANGİ CERRAHIN YAPTIĞI ÖNEMLİ

Robotlarla yapılan ameliyatların hepsinin kaydedildiğini ve geniş bir data oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilen, "Sanırım 50 yıl içinde, ameliyatı sadece robotlar yapacak. Cerrahlar sadece ameliyatta gözlemci olarak kalacak. Robotta meydana gelecek bir arıza anında devreye girecek. Bu da etik kargaşa ve vicdani sorumluluğu büyütecek. Ama şimdilik, robotla da ameliyatları yapsak, ameliyatı hangi cerrahın yaptığı çok önemli" diye konuştu.