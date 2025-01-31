Çığır açan bu buluş kalp yetmezliğinin çaresi olacak!

KALP POMPALAMA YETENİĞİ ARTIYOR

Bilim insanları, şu ana kadar 15 hastaya bu yamaları cerrahi olarak yerleştirdi. Kalp duvarının kalınlığını ve pompalama yeteneğini artıran bu tedavi, aynı zamanda düzensiz kalp atışlarına da neden olmuyor.

Bu tedavi ilk kez 46 yaşındaki gönüllü bir kadın üzerinde denendi. Uzmanlar bunun sonucunda kalp yamasının olgunlaştığını ve kendi damarlarıyla bağlantı kurduğunu gözlemledi.

İngiliz Kalp Vakfı Araştırma Direktörü Profesör James Leiper, bu tedavinin insanlarda ne kadar etkili olduğunu belirlemek için daha da fazla klinik deney yapılması gerektiğini belirtti.