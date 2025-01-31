Çığır açan bu buluş kalp yetmezliğinin çaresi olacak!

İngiltere'deki bir milyon kalp yetmezliği hastasına yaşam şansı sunabilecek bu tedavi, İngiliz Kalp Vakfı tarafından "kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendiriliyor. Bu tedavi, kalbin vücuda kanı düzgün şekilde pompalayamaması nedeniyle yaşam mücadelesi veren hastaların önemli bir kısmı için büyük bir umut taşıyor.
Kalp yetmezliği olan hastaların yaklaşık yarısı, teşhisten sonraki beş yıl içinde yaşamını yitiriyor. Ancak bilim insanları, kök hücreler kullanarak geliştirdikleri kalp kası yamalarıyla, kalbin fonksiyonlarını güçlendirmeyi başardı. Kök hücreler, laboratuvar ortamında kimyasallar ile uyandırıldığında, vücuttaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.
Bu hücreler, kalp kası hücrelerine dönüşerek 10x5 cm boyutlarında yamalar oluşturuyor. Bu yamalar, kendiliğinden pompalama yapıyor ve kalbe nakledildiğinde kalbin pompalama kapasitesini artırabiliyor.
Bu yenilikçi tedavi, yapılan deneylerde ve Almanya'da şiddetli kalp yetmezliği olan bir kadında başarıyla test edildi.
HASTALARA UMUT VERİYOR
Ayrıca, bu tedavi yöntemi sayesinde kalp kası yamaları, düzenli kalp atışlarını sağlayarak hastalara umut veriyor.
Bu tedavi, şu an için başka insanlardan alınan kök hücrelerle yapılıyor, çünkü hastaların kendi kanlarından elde edilen kök hücrelerle yapılan yamaların oluşturulması çok uzun sürüyor ve bağışıklık sistemi tarafından reddedilebiliyor.
KALP POMPALAMA YETENİĞİ ARTIYOR
Bilim insanları, şu ana kadar 15 hastaya bu yamaları cerrahi olarak yerleştirdi. Kalp duvarının kalınlığını ve pompalama yeteneğini artıran bu tedavi, aynı zamanda düzensiz kalp atışlarına da neden olmuyor.
Bu tedavi ilk kez 46 yaşındaki gönüllü bir kadın üzerinde denendi. Uzmanlar bunun sonucunda kalp yamasının olgunlaştığını ve kendi damarlarıyla bağlantı kurduğunu gözlemledi.
İngiliz Kalp Vakfı Araştırma Direktörü Profesör James Leiper, bu tedavinin insanlarda ne kadar etkili olduğunu belirlemek için daha da fazla klinik deney yapılması gerektiğini belirtti.