Cildiniz bu renk görünmesi B12 depolarınızın bittiğinin göstergesi! Özellikle risk altındakiler...

Dr. Lee, "B12, vücutta oksijen taşıyan hemoglobin yapmak için hayati önem taşıdığından, B12 eksikliği, düşük hemoglobin seviyeleri nedeniyle anemiye neden olur" diye ekledi. Uzun vadede, B12 vitamini eksikliği diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Örnekler arasında ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, görme kaybı (optik atrofi) ve bozulmuş biliş ve hafıza kaybı yer alır. Uzun süreli bir eksiklik ayrıca kafa karışıklığına, ataksik yürüyüşe (yürüme güçlüğü) ve konuşma güçlüklerine yol açabilir.

Dr. Lee, "Kansızlığınız (makrositik anemi adı verilen belirli bir anemi türü) veya B12 eksikliğini düşündüren herhangi bir semptomunuz varsa, doktorunuz B12 seviyenizi kontrol etmek için bir kan testi isteyebilir" dedi.

Dr. Lee, "B12 et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve güçlendirilmiş süt ürünlerinde bulunur" dedi. "Ancak tüketilenlerin yüzde 50-60'ı, İçsel Faktör (IF) adı verilen özel bir protein aracılığıyla bağırsakta emilir."