Cildiniz bu renk görünmesi B12 depolarınızın bittiğinin göstergesi! Özellikle risk altındakiler...

Doktora göre, düşük bir diyet B12 alımının klinik olarak belirgin hale gelmesi beş ila 10 yıl sürebilir. Yaşlılar, sağlıksız beslenenler ve vejetaryen veya vegan diyeti uygulayan kişilerde, B12 vitamin eksikliği riski daha yüksektir.
Otoimmün hastalığı olan pernisiyöz anemi veya Sjögren sendromu olanlar da bu gruba dahildir. Dr. Lee, "Düşük B12 vitamini düzeylerinin belirtileri, genellikle birkaç yıl içinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor" dedi.
"Ve bazı insanlar, en azından etkiler şiddetli olana kadar hiçbir semptom göstermiyor." Bununla birlikte, bazı insanlar için "erken aşamalarda" eksikliğin belirtileri olabilir.
En yaygın semptomlar şunlardır:
Dr. Lee, "B12, vücutta oksijen taşıyan hemoglobin yapmak için hayati önem taşıdığından, B12 eksikliği, düşük hemoglobin seviyeleri nedeniyle anemiye neden olur" diye ekledi. Uzun vadede, B12 vitamini eksikliği diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
Örnekler arasında ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, görme kaybı (optik atrofi) ve bozulmuş biliş ve hafıza kaybı yer alır. Uzun süreli bir eksiklik ayrıca kafa karışıklığına, ataksik yürüyüşe (yürüme güçlüğü) ve konuşma güçlüklerine yol açabilir.
Dr. Lee, "Kansızlığınız (makrositik anemi adı verilen belirli bir anemi türü) veya B12 eksikliğini düşündüren herhangi bir semptomunuz varsa, doktorunuz B12 seviyenizi kontrol etmek için bir kan testi isteyebilir" dedi.
Dr. Lee, "B12 et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve güçlendirilmiş süt ürünlerinde bulunur" dedi. "Ancak tüketilenlerin yüzde 50-60'ı, İçsel Faktör (IF) adı verilen özel bir protein aracılığıyla bağırsakta emilir."
Dr. Lee şunları ekledi: "B12 vitaminini bitki kaynaklarından sağlamak mümkün değildir. Bu nedenle veganlar ve vejeteryanların günde iki ila üç kez tahıl gibi güçlendirilmiş yiyecekler yemeleri gerekiyor. B12 gereksinimlerini karşılamak çok önemlidir ve düzenli olarak yeterince B12 alınmıyorsa B12 takviyeleri almaları tavsiye edilir."
EN ZENGİN B12 VİTAMİN KAYNAKLARI
DANA ETİ
Sığır eti, B12 vitamini bakımından zengin bir kaynaktır. 100 gram sığır eti, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %100'ünü karşılar.
SOMON
Somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu kadar, B12 vitamini de içeren bir diğer zengin kaynaktır. 100 gram somon, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılar.
YUMURTA
Yumurtalar, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Ayrıca B12 vitamini de içerirler. 1 büyük yumurta, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %6'sını karşılar.
SÜT ÜRÜNLERİ
Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri de B12 vitamini kaynağıdır. 100 gram tam yağlı süt, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %18'ini karşılar.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünleri, B12 vitamini açısından zengin bir kaynaktır. 100 gram istiridye, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %150'sini karşılar. Diğer deniz ürünleri arasında midye, karides ve yengeç bulunur.
CİĞER
Karaciğer, B12 vitamini açısından zengin bir kaynaktır. 100 gram karaciğer, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %80'ini karşılar.
YULAF
Yulaf, B12 vitamini kaynakları arasında genellikle göz ardı edilir, ancak yulaf kepeği, B12 vitamini açısından zengin bir kaynaktır. 100 gram yulaf kepeği, günlük B12 vitamini ihtiyacının yaklaşık %90'ını karşılar.