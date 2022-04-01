Cilt lekeleri olanlar dikkat etmeli! Bu hata lekelerin büyümesine neden oluyor

Hassas ve sorunlu cilt tipine sahip kişilerde güneş ve sıcak hava, kışın azalan problemlerin tekrar alevlenmesine neden oluyor. Uzman estetisyen Ridah Sted, zayıf ve reaktif cilde sahip kişilerin cilt tipine bakılmaksızın güneşle birlikte problemlerinin arttığının altını çiziyor. Bu nedenle hiç güneşe çıkmayan birisi veya güneşten yanmış bir cilde sahip olsanız da güneş kremi kullanımı günlük rutininizin bir parçası olmalı.

Güneş kremlerinin en önemli yararı cildi güneşin kanser gibi kötü etkilerinden korumasıdır. Özellikle açık tenli insanlarda güneş nedenli deri üzerinde pigmentasyon değişimleri meydana gelmesi ihtimal dahilindedir. Uzmanlar her gün geniş spektruma sahip bir SPF kullanılmasını önermektedir.

CİLT LEKELENMELERİ VE GÜNEŞ

Cilt lekesi doğuştan gelmeyen, zamanla çeşitli etkenlerle cilt yüzeyinde oluşan renk değişimlerine verilen isimdir. Melazma olarak da bilinen cilt lekeleri, özellikle genç ve koyu tenli kadınlarda daha yoğun olarak görülmektedir. Genelde yaz aylarında güneşlenme sonrası ve solaryum nedeniyle daha koyu bir renk alır.

Özellikle el ve yüz gibi en fazla güneş alan bölgelerde daha yoğun olarak gözlemlenir. Cilt lekelenmeleri farklı nedenlerden dolayı oluşabilir ancak yenilerinin oluşumu engellemek ve varolanların büyüme göstermesinin önüne geçmek adına güneşle temastan kaçınmak büyük önem taşır.