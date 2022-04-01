Cilt lekeleri olanlar dikkat etmeli! Bu hata lekelerin büyümesine neden oluyor

Hassas ve sorunlu cilt tipine sahip kişilerde güneş ve sıcak hava, kışın azalan problemlerin tekrar alevlenmesine neden oluyor. Uzman estetisyen Ridah Sted, zayıf ve reaktif cilde sahip kişilerin cilt tipine bakılmaksızın güneşle birlikte problemlerinin arttığının altını çiziyor. Bu nedenle hiç güneşe çıkmayan birisi veya güneşten yanmış bir cilde sahip olsanız da güneş kremi kullanımı günlük rutininizin bir parçası olmalı.
Güneş kremlerinin en önemli yararı cildi güneşin kanser gibi kötü etkilerinden korumasıdır. Özellikle açık tenli insanlarda güneş nedenli deri üzerinde pigmentasyon değişimleri meydana gelmesi ihtimal dahilindedir. Uzmanlar her gün geniş spektruma sahip bir SPF kullanılmasını önermektedir.
CİLT LEKELENMELERİ VE GÜNEŞ
Cilt lekesi doğuştan gelmeyen, zamanla çeşitli etkenlerle cilt yüzeyinde oluşan renk değişimlerine verilen isimdir. Melazma olarak da bilinen cilt lekeleri, özellikle genç ve koyu tenli kadınlarda daha yoğun olarak görülmektedir. Genelde yaz aylarında güneşlenme sonrası ve solaryum nedeniyle daha koyu bir renk alır.
Özellikle el ve yüz gibi en fazla güneş alan bölgelerde daha yoğun olarak gözlemlenir. Cilt lekelenmeleri farklı nedenlerden dolayı oluşabilir ancak yenilerinin oluşumu engellemek ve varolanların büyüme göstermesinin önüne geçmek adına güneşle temastan kaçınmak büyük önem taşır.
CİLT TİPİNE GÖRE GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ
Gül hastalığına(rozasea) veya hassas cilde sahip olanlar üzerinde güneş yıkıcı etkiler yaratabiliyor. Bu tip durumlarda uzmanlar geniş spektrumlu 35 veya üstü SPF oranına sahip güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyor. Düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini vurgulamalarının yanı sıra hassas ciltlerin mineral bazlı formülasyona sahip güneş kremleri kullanmaları gerektiğini de ekliyorlar.
GENİŞ SPEKTURMLU GÜNEŞ KREMİ NEDİR?
Bu ürünler hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlarlar. Sadece yazın güneşlenirken değil, tüm yıl boyunca, 4 mevsim kullanılabilirler. Güneşten dünyaya gelen ultraviyole ışınların çeşitleri olan UVA ve UVB yaşamamız için gerekli olsa da insan sağlığı üzerinde negatif etkiler yaratabilmektedir.
UVA ışınları, ozon tabakasından etkilenmeyen, bulut ve camdan etkilenmeden dünyaya ulaşan güneş ışınlarıdır. Derinin alt tabakasını etkiler ve yaşlanmayı hızlandırır. Bu nedenle yaz-kış sürekli olarak maruz kaldığımız bu ışınlardan kurtulmak için dört mevsim güneş kremi kullanmak gerekmektedir.
UVB ışınları, ozon tabakasında süzülerek dünyaya ulaşırlar. Cildin üst katmanlarını etkileyerek bronzlaşmaya neden olduğu gibi aşırı durumlarda cilt yüzeyinde yanıklara neden olabilir. Güneşin tepede olduğu saatlerde, ekvatora yakın yerlerde ışınlar daha yoğun ulaşır ve etkileri kısa sürelidir.
Cilt lekeleri olanlar veya cilt lekesi oluşumuna meyilli cilde sahip olanlar da mutlaka geniş spektrumlu güneş kremlerini düzenli olarak hayatının bir parçası haline getirmeli. Güneş lekeleri büyük oranda genetik faktörler nedeniyle ortaya çıksa da hem kısa hem de uzun vadede artış göstermelerini engellemek için dört mevsim güneş kremi kullanmak büyük önem taşıyor.
EGZAMA NEDİR?
Egzama çeşitleri arasında en yaygın olan atopik egzama, ciltte kaşıntı, kuruluk, çatlak ve bunlara bağlı olarak ağrıya neden olmaktadır. Bazı kişilerde küçük ve belirgin olmayan bir yapıya sahipken diğer bireylerde yaygın ve iltihaplı şekilde gözükebilir. İltihaplanmış cilt, açık tenlerde kırmızı, daha koyu tenlerde ise koyu kahverengi,mor veya gri renkte gözükebilir.
Atopik egzama daha çok elleri, dirsek içlerini, dizlerin arka arka kısımlarını ve çocuklarda yüz ve kafa derisini etkilese de, vücudun her bölgesinde gözükebilir. Atopik egzamaya sahip kişilerin şikayetleri zaman zaman azalsa da bazı dönemler artış gösterebilir. Semptomların artış gösterdiği döneme ise alevlenme denmektedir. Eğer sizde de bu belirtiler bulunuyorsa bir doktora gözükmenizde fayda var.
GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMAK
Syed, bir iltihaplanma söz konusuysa güneş ışınlarıyla teması durumunda şişme ve döküntü gibi reaksiyonlar yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor. Aynı şekilde ışığa duyarlı egzamalarda ise soyulmalar ve daha fazla kuruluk hissi oluşabileceğini söylüyor.
Egzamadan muzdarip olanların güneşe karşı en hassas bireyler olduğunu söyleyen Syed, güneşe çıkmaları durumunda egzamalarının artıp çok daha kötü bir hal alabileceğini söylüyor. En iyi çözümün ise güneşten kaçınmak olduğunu ekliyor.
Şüphesiz hiçbir şey güneşle teması tamamen kesemez ve vampirler gibi sadece geceleri dışarı çıkmak mümkün değil ancak çözüm olarak güneşle olan temasınızı azaltabilirsiniz. Syed, soğutucu spreylerle birlikte güneş kremi uygulamasının, koruyucu giysi ve şapkayla birlikte kullanıldığında büyük oranda yeterli olacağı görüşünde.
Güneşten tamamen kaçınamıyorsanız bile en azından çok güçlü olduğu saatlerde dışarı çıkmamak akıllıca bir tercih olacaktır. Öğlen 11 ile 3 arasında mümkün olduğunca güneşle temas etmemek ve gölge ortamlarda bulunmak cilt sağlığınızı büyük ölçüde korumanızı sağlayacaktır.
HANGİ ÜRÜNÜ SEÇMEK GEREKİYOR
Problemli bir cilde sahipseniz cildi yatıştıran, lekelerin oluşumunu önleyen ve iltihabı azaltan ürünler seçmek büyük önem taşıyor. Sizin için en doğru güneş kremini bulmak zor bir süreç olabilir, bir dermatolog yardımı ile cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza yönelik hareket etmek en doğrusu olacaktır.